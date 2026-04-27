Flávio Bolsonaro dobra o número de palanques do pai
O empenho na pré-campanha do PL é para não repetir erros de Jair
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No primeiro turno de 2022, Jair Bolsonaro não acumulou mais do que 10 palanques regionais.
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Flávio já contabiliza apoios em 22 das 27 unidades da Federação, mais do que o dobro do pai quatro anos atrás.
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Como a coluna noticiou, o pré-candidato do PL tem apostado no planejamento e na profissionalização da campanha, numa tentativa de evitar erros cometidos pelo pai.