Flávio Bolsonaro dobra o número de palanques do pai

No primeiro turno de 2022, Jair Bolsonaro não acumulou mais do que 10 palanques regionais.

Flávio já contabiliza apoios em 22 das 27 unidades da Federação, mais do que o dobro do pai quatro anos atrás.

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Como a coluna noticiou, o pré-candidato do PL tem apostado no planejamento e na profissionalização da campanha, numa tentativa de evitar erros cometidos pelo pai.