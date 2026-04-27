Assine
overlay
Início PlatôBr

Flávio Bolsonaro dobra o número de palanques do pai

O empenho na pré-campanha do PL é para não repetir erros de Jair

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
27/04/2026 06:34

compartilhe

SIGA
×
Flávio Bolsonaro dobra o número de palanques do pai
Flávio Bolsonaro dobra o número de palanques do pai crédito: Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

No primeiro turno de 2022, Jair Bolsonaro não acumulou mais do que 10 palanques regionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Flávio já contabiliza apoios em 22 das 27 unidades da Federação, mais do que o dobro do pai quatro anos atrás.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como a coluna noticiou, o pré-candidato do PL tem apostado no planejamento e na profissionalização da campanha, numa tentativa de evitar erros cometidos pelo pai.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay