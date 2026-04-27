BTG/Nexus: Lula lidera 1º turno e supera Flávio Bolsonaro no 2º

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no primeiro turno das eleições de 2026 e mantém vantagem numérica sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (27/4).

No primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto no principal cenário estimulado, seguido por Flávio Bolsonaro, com 36%. Os demais candidatos registram percentuais mais baixos: Romeu Zema (Novo) tem 4%, Ronaldo Caiado (PSD) soma 3%, Renan Santos (Missão) aparece com 3%, enquanto outros nomes não ultrapassam 2%. Brancos, nulos e indecisos somam 8%.

A liderança de Lula se repete em todos os cenários testados, variando dentro da margem de erro, enquanto Flávio Bolsonaro também mantém desempenho estável como principal adversário.

Confira os cenários

Cenário 1 (Estimulado)

Lula (PT): 41%

Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Romeu Zema (Novo): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Augusto Cury (Avante): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Aldo Rebelo (DC): 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Cenário 2 (Estimulado)

Lula: 41%

Flávio Bolsonaro: 36%

Romeu Zema: 5%

Ronaldo Caiado: 4%

Renan Santos: 4%

Aldo Rebelo: 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 7%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Cenário 3 (Estimulado)

Lula: 41%

Flávio Bolsonaro: 38%

Ronaldo Caiado: 6%

Renan Santos: 4%

Aldo Rebelo: 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 7%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Segundo turno

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente registra 46% das intenções de voto, contra 45% do senador, diferença de um ponto percentual, dentro da margem de erro de dois pontos. Brancos e nulos somam 8%, e 1% não soube ou não respondeu.

Outros cenários de segundo turno indicam uma vantagem para Lula, com margens mais amplas. Contra Romeu Zema, o presidente aparece com 45%, ante 41% do ex-governador mineiro, com 12% de brancos e nulos. Já em eventual disputa com Ronaldo Caiado, o resultado é igual, Lula tem 45% contra 41% do ex-governador de Goiás.

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Pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de abril, com 2.028 eleitores em todo o país. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01075/2026 e tem margem de erro de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

