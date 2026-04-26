Flávio Bolsonaro defende uso de terras raras no Brasil por outros países

O senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) defendeu o uso de terras raras no Brasil por países e empresas estrangeiras interessadas.

A declaração foi feita em vídeo divulgado nas redes sociais, na manhã deste domingo (26/4). No mesmo material, o presidenciável defendeu a manutenção do Pix e disse que quer negociar “com todo mundo”, incluindo os Estados Unidos e a China.

“As terras raras. ‘Interessa’ pro mundo? Vem pra cá, vamos transferir tecnologia para cá. O Brasil exporta um navio de minério de ferro para a China e recebe de volta uma canoinha de laptop? Por que a gente não beneficia esse produto aqui?”, questionou.

As terras raras são 17 elementos químicos essenciais para a indústria eletrônica, os carros elétricos, os geradores eólicos, a robótica e a inteligência artificial (IA). Sua mineração é dominada pela China, mas agora é de grande interesse de países como os Estados Unidos, que querem garantir a soberania no ramo.

Ainda nesta semana, a empresa estadunidense USA Rare Earth comprou a companhia brasileira Serra Verde, no interior de Goiás, por 2,8 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 14 bilhões). A aquisição foi justificada pela companhia com o fato de que a Serra Verde é o único operador fora da Ásia que produz em larga escala os quatro elementos magnéticos que fazem parte da família das terras raras, assim como vários outros, como o ítrio.

Flávio argumentou que “uma mudança de mentalidade” aconteceria no Brasil, caso seja eleito, em uma estratégia de aproximação com os Estados Unidos que se estende desde o mandato de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em contexto similar, o líder da direita já ofereceu a Amazônia para os EUA, em cena registrada no documentário alemão 'O Fórum', dirigido por Marcus Vetter.

O senador seguiu na defesa de crescimento do país, com o uso dessa nova tecnologia. “O Brasil não é mais país de terceiro mundo. A gente vai ter que ser um país respeitado, a gente vai ter que ser país de primeiro mundo. Então, não é projeto de poder, é um projeto de oferecer um futuro de verdade para um Brasil, mas é um projeto que eu quero acelerar”, finalizou o pré-candidato.

PL de terras raras

Um projeto de lei sobre a manutenção das terras raras está em análise na Câmara. Com relatoria do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania), o texto trata da política sobre minerais críticos e sobre o marco legal para a exploração desses recursos no país. O texto recebeu sugestões da Presidência e teve a conclusão do parecer adiada.

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A proposta vai na contramão de áreas políticas do governo federal, como a Casa Civil ou assessores de Lula para assuntos de política externa, que defendem a criação de uma empresa para coordenar a exploração dos recursos minerais: uma nova estatal, a Terrabras. A ideia é tratada no PL 1733/2026, que une dois projetos de lei com semelhanças, sendo um deles do deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), e outro apresentado pelo líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (PT-SC).