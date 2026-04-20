Terras raras: USA Rare Earth compra brasileira Serra Verde

A empresa americana USA Rare Earth, especializada na mineração de terras raras, anunciou nesta segunda-feira (20), em um comunicado, a aquisição da companhia brasileira Serra Verde por 2,8 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 14 bilhões).

As terras raras são 17 elementos químicos essenciais para a indústria eletrônica, os carros elétricos, os geradores eólicos, a robótica e a inteligência artificial (IA).

A transação, financiada em 300 milhões de dólares (cerca de 1,5 bilhão) em dinheiro e o restante em ações, deveria ser concluída no terceiro trimestre, uma vez obtidas as autorizações regulatórias.

Por volta das 14h20 GMT (11h20 de Brasília), as ações da USA Rare Earth eram negociadas em alta de 14,33% na Bolsa de Nova York.

Apresentada como uma operação "estratégica", a aquisição visa criar um líder mundial no setor.

A mineração de terras raras é amplamente dominada pela China, mas o presidente americano, Donald Trump, está decidido a garantir a soberania dos Estados Unidos neste âmbito.

A USA Rare Earth assinalou que Serra Verde é o único operador fora da Ásia que produz em larga escala os quatro elementos magnéticos que fazem parte da família das terras raras, assim como vários outros, como o ítrio. E o faz em sua mina de Pela Ema, no estado de Goiás (centro-oeste).

Barbara Humpton, diretora-executiva da USA Rare Earth, assinalou, em um comunicado, que se tratava de uma "etapa transformadora" para esta empresa americana.

Um alto funcionário da embaixada dos Estados Unidos no Brasil havia informado, em 18 de março, sob a condição do anonimato, que Washington queria multiplicar as associações no Brasil para diversificar seu fornecimento de terras raras, em um contexto de tensões diplomáticas entre os dois países.

No mesmo dia foi assinado em São Paulo um acordo de princípio com o estado de Goiás, rico em terras raras.

Segundo o diplomata americano, os Estados Unidos já tinham investido 600 milhões de dólares (cerca de R$ 3 bilhões) em dois projetos em Goiás e um no estado do Piauí (nordeste).

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