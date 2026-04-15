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ELEIÇÕES 2026

Maioria não vê Flávio Bolsonaro como mais moderado que sua família

Levantamento Genial/Quaest indica que 45% rejeitam percepção de moderação do senador, ante 39% que veem diferença

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
15/04/2026 10:35

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Flávio bolsonaro
39% afirmam ver no parlamentar um perfil mais moderado crédito: Reprodução/Redes Sociais

A maioria dos brasileiros não considera o senador Flávio Bolsonaro (PL) mais moderado do que a família dele, segundo nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira. Pelo levantamento, 45% dos entrevistados rejeitam essa avaliação e 39% afirmam ver no parlamentar um perfil mais moderado.

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Ainda de acordo com a pesquisa, apenas 20% dos entrevistados consideram ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) o mais moderado entre os pré-candidatos, enquanto 39% discordam dessa classificação. Outros 41% não souberam ou não responderam.

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A pesquisa também avaliou a percepção sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação ao seu partido. O resultado mostra divisão equilibrada: 42% consideram Lula mais moderado que o PT, enquanto outros 42% avaliam que não há diferença. Um total de 16% não soube ou não respondeu.

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A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre 9 e 13 de abril de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-09285/2026.

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