Assine
overlay
Início Política
CALÚNIA NAS REDES

Moraes manda PF investigar Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra Lula

Inquérito foi aberto após postagem em rede social que associa presidente a crimes; decisão atende a pedido da PF com aval da PGR

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
15/04/2026 10:24 - atualizado em 15/04/2026 10:29

compartilhe

SIGA
×
Lula tem 46% contra 36% de Flávio Bolsonaro, diz pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (16). A pesquisa foi feita considerando o 2º turno presidencial das eleições de 2026.
No conteúdo, Flávio atribuiu ao presidente crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro e apoio a organizações terroristas e ditaduras crédito: AGENCIA BRASIL/REPRODUÇÃO

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) para investigar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por suposta prática de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O prazo inicial de apuração é de 60 dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decisão, assinada nesta semana, atende a uma representação da PF, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), e tem como base uma publicação feita pelo parlamentar em rede social no início de janeiro deste ano.

Na postagem, Flávio associou a imagem de Lula à do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e afirmou que o chefe do Executivo brasileiro “será delatado”. No mesmo conteúdo, atribuiu ao presidente crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro e apoio a organizações terroristas e ditaduras.

“Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas…”, escreveu Flávio, no X (antigo Twitter).

Veja a publicação:

Leia Mais

Segundo a decisão, o objetivo do inquérito é apurar se a publicação configura crime contra a honra do presidente da República. Moraes destacou o alcance da postagem, divulgada em ambiente virtual público e acessível a um grande número de pessoas, além da imputação direta de fatos criminosos.

"A Polícia Federal sustentou que após FLÁVIO NANTES BOLSONARO afirmar que o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva “será delatado”, ou seja, realizando clara menção ao instituto da colaboração premiada, menciona a prática de crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e fraudes em eleições", destaca o documento.

Com a abertura do inquérito, caberá à Polícia Federal conduzir as diligências iniciais e elaborar relatório a ser encaminhado à PGR, responsável por avaliar a apresentação de eventual denúncia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi distribuído a Moraes por sorteio eletrônico, conforme as regras internas do STF para definição de relatoria. O mecanismo é automático e segue critérios regimentais da Corte.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes flavio-bolsonaro lula nicolas-maduro pf redes-sociais stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay