Lula envia PL do fim da escala 6x1 à Câmara com urgência
Proposta é vista como estratégica para fins eleitorais do presidente, pré-candidato à reeleição
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O presidente Lula (PT) enviou, na noite desta terça-feira (14/4), um projeto de lei (PL) que acaba com a escala de trabalho 6x1 à Câmara dos Deputados, onde tramitará em regime de urgência.
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A informação foi compartilhada pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), responsável pela articulação política entre o governo e a sociedade. “Os trabalhadores brasileiros têm urgência e nosso governo está com eles!”, escreveu o ministro em post nas redes sociais.
A proposta é vista como estratégica para fins eleitorais de Lula, pré-candidato à reeleição. A base avalia que o governo precisa dar uma resposta ao crescimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal nome da oposição, nas pesquisas de intenção de voto.
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5x2 sem redução salarial
O texto do governo propõe que os contratos de trabalho em regime 6x1 sejam convertidos para a escala 5x2, sem redução salarial.
A Câmara já tem em tramitação uma proposta similar, de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que será debatida nesta quarta-feira (15) na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).
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Lula se reuniu com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta terça-feira, para buscar um alinhamento entre Executivo e Legislativo.