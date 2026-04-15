Desaprovação de Lula é de 52%, aponta Genial/Quaest
Levantamento, divulgado nesta quarta-feira (15/4), indica piora na percepção econômica; confira os números
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A desaprovação ao trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou 52%, segundo nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (15/4). O índice de aprovação do mandatário é de 43%, enquanto 5% dos entrevistados não souberam ou não responderam.
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Em relação à rodada anterior, divulgada em março, a desaprovação oscilou um ponto percentual para cima, passando de 51% para 52%, enquanto a aprovação recuou de 44% para 43%.
Na avaliação geral do governo, também há predominância de percepções negativas. Para 42% dos entrevistados, a gestão é considerada negativa, enquanto 31% a classificam como positiva e 26% como regular. Outros 1% não souberam ou não responderam.
Economia
O cenário é influenciado, segundo o levantamento, pela percepção sobre a economia. Metade dos brasileiros (50%) avalia que a situação econômica do país piorou nos últimos 12 meses. Além disso, 72% afirmam que os preços dos alimentos subiram no último mês. Na rodada anterior, esse índice era de 58%.
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Por região
O presidente mantém maior apoio no Nordeste, onde registra 63% de aprovação. Nas demais regiões, no entanto, prevalece a desaprovação: 62% no Sul e 58% tanto no Sudeste quanto no Centro-Oeste e Norte.
Religião
No recorte religioso, a desaprovação atinge 68% entre os eleitores evangélicos. Entre os católicos, o cenário é mais equilibrado, com 49% de aprovação e 46% de desaprovação.
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A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre 9 e 13 de abril de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-09285/2026.