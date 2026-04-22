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PRÉ-CANDIDATO

Flávio cita gastos e diz que Lula está 'nem aí pros pobres'

Senador cita possíveis gastos da Presidência em agenda no exterior e na COP30 para basear opinião

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
22/04/2026 11:21

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Nem um nem outro: a dura batalha de Lula e Flávio pelos eleitores do centro
Senador Flávio Bolsonaro (PL), à esquerda, e o presidente Lula (PT), à direita crédito: Fotos: Carlos Moura/Agência Senado e Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou, duas vezes em poucas horas, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à reeleição, “está nem aí pros pobres”.

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As alegações foram feitas no X, antigo Twitter, entre a noite de terça-feira (21/4) e a manhã desta quarta-feira (22). Na primeira delas, Flávio anexou uma postagem do suplente de deputado federal Tony Santtana (Avante-SP), que mostra uma foto do presidente com uma legenda que afirma que Lula gastou R$ 812 mil em um hotel de luxo na Alemanha.

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“O ‘pai dos pobres’, que é muuuuito rico, e não está nem aí pros pobres”, escreveu Flávio na legenda.

Na última semana, entre os dias 16 e 21 de abril, Lula cumpriu agenda presidencial na Europa, com passagem pela Alemanha, Portugal e Espanha. Dentre os compromissos, estavam participações em reuniões bilaterais, Fórum da Democracia, na Espanha, e a Feira de Hannover, conhecida como a maior feira de tecnologia industrial do mundo, na cidade de mesmo nome, na Alemanha.

Na segunda publicação, o senador anexou o print de uma reportagem feita por um portal digital que afirmava que o “Governo Lula gastou R$ 350 milhões para alugar cruzeiros na COP30”.

“SURREAL!!! E ainda tem gente achando que Lula está preocupado com os pobres. Qual o legado da COP30 para o povo do Pará? Com R$ 350 milhões dava pra construir 40 UPAs para atender até 450 pessoas por dia! Mas não foram construídas, Lula torrou alugando cruzeiros”, escreveu também o senador.

A COP30 foi realizada entre os dias 6 e 22 de novembro de 2025 em Belém, capital do Pará, em um marco com o Brasil como anfitrião, com a reunião de líderes de diversas nações do mundo. Dentre os assuntos tratados no evento, houve negociações internacionais sobre clima, estabelecimento de metas ambientais e o “Pacote de Belém”.

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A Casa Civil e a assessoria da Presidência da República foram procuradas para confirmar os valores veiculados nas publicações e, até a publicação deste material, não retornaram. O espaço segue aberto para quaisquer declarações.

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