Flávio cita gastos e diz que Lula está 'nem aí pros pobres'

Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou, duas vezes em poucas horas, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à reeleição, “está nem aí pros pobres”.

As alegações foram feitas no X, antigo Twitter, entre a noite de terça-feira (21/4) e a manhã desta quarta-feira (22). Na primeira delas, Flávio anexou uma postagem do suplente de deputado federal Tony Santtana (Avante-SP), que mostra uma foto do presidente com uma legenda que afirma que Lula gastou R$ 812 mil em um hotel de luxo na Alemanha.

“O ‘pai dos pobres’, que é muuuuito rico, e não está nem aí pros pobres”, escreveu Flávio na legenda.

O “pai dos pobres”, que é muuuuito rico, e não está nem aí pros pobres. pic.twitter.com/aGfE9YBets — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 22, 2026

Na última semana, entre os dias 16 e 21 de abril, Lula cumpriu agenda presidencial na Europa, com passagem pela Alemanha, Portugal e Espanha. Dentre os compromissos, estavam participações em reuniões bilaterais, Fórum da Democracia, na Espanha, e a Feira de Hannover, conhecida como a maior feira de tecnologia industrial do mundo, na cidade de mesmo nome, na Alemanha.

Na segunda publicação, o senador anexou o print de uma reportagem feita por um portal digital que afirmava que o “Governo Lula gastou R$ 350 milhões para alugar cruzeiros na COP30”.

“SURREAL!!! E ainda tem gente achando que Lula está preocupado com os pobres. Qual o legado da COP30 para o povo do Pará? Com R$ 350 milhões dava pra construir 40 UPAs para atender até 450 pessoas por dia! Mas não foram construídas, Lula torrou alugando cruzeiros”, escreveu também o senador.

SURREAL!!! E ainda tem gente achando que lula está preocupado com os pobres.



Qual o legado da COP30 para o povo do Pará?



Com R$ 350 milhões dava pra construir 40 UPAs para atender até 450 pessoas por dia!



Mas não foram construídas, lula torrou alugando cruzeiros.



Via… pic.twitter.com/MjKBiPYOZd — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 22, 2026

A COP30 foi realizada entre os dias 6 e 22 de novembro de 2025 em Belém, capital do Pará, em um marco com o Brasil como anfitrião, com a reunião de líderes de diversas nações do mundo. Dentre os assuntos tratados no evento, houve negociações internacionais sobre clima, estabelecimento de metas ambientais e o “Pacote de Belém”.

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A Casa Civil e a assessoria da Presidência da República foram procuradas para confirmar os valores veiculados nas publicações e, até a publicação deste material, não retornaram. O espaço segue aberto para quaisquer declarações.

