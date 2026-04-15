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ANÁLISE DE DADOS

Como funcionam as pesquisas presenciais de intenção de voto

Entenda a metodologia de institutos que enviam entrevistadores às residências para garantir dados confiáveis

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
15/04/2026 17:26 - atualizado em 15/04/2026 17:27

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Como funcionam as pesquisas presenciais de intenção de voto
A coleta de dados por meio de entrevistas presenciais é fundamental para a fidedignidade das pesquisas eleitorais. crédito: iStock

Com a divulgação de novas pesquisas de intenção de voto, muitos eleitores buscam entender a validade das entrevistas presenciais, feitas de porta em porta. Esse método, considerado um dos mais robustos, envia entrevistadores treinados diretamente às residências dos eleitores para coletar dados de forma abrangente em todo o território nacional.

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A abordagem presencial e domiciliar se diferencia de metodologias telefônicas ou online, exigindo uma logística complexa e um investimento maior. No entanto, ela segue rigorosos critérios estatísticos para garantir que os resultados, geralmente baseados em cerca de 2.000 entrevistas, sejam um reflexo fiel da opinião da população.

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Como os entrevistados são escolhidos?

A seleção dos participantes é um processo complexo e aleatório, realizado em múltiplas etapas para garantir a representatividade. Primeiramente, os municípios que farão parte da amostra são sorteados. Dentro dessas cidades, são sorteados setores censitários, que são pequenas áreas geográficas definidas pelo IBGE.

Com os setores definidos, os entrevistadores vão a campo e selecionam os domicílios de forma aleatória, seguindo cotas de perfil populacional. Para garantir a lisura do processo, todo o trabalho é registrado em tablets com sistema de geolocalização, que confirmam o local onde a entrevista foi realizada.

Ao final, os resultados são calibrados com base em dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), considerando fatores como gênero, faixa etária, escolaridade e região do país.

A entrevista é feita por um robô?

Não. Nas pesquisas presenciais-domiciliares, as entrevistas são conduzidas face a face por entrevistadores treinados. Eles se identificam e aplicam o questionário diretamente ao morador selecionado, registrando as respostas em um dispositivo eletrônico, como um tablet.

Este método permite um contato mais humano e a aplicação de questionários mais longos e complexos. Para assegurar a qualidade e evitar fraudes, existem diversos mecanismos de controle, como a checagem do percurso do entrevistador por GPS e auditorias posteriores, onde uma parte dos entrevistados é contatada novamente para confirmar a realização da pesquisa.

O que garante a confiabilidade do resultado?

Após a coleta, os dados brutos passam por um processo de ponderação, também chamado de estratificação. Essa etapa é um ajuste estatístico fundamental para corrigir eventuais desequilíbrios na amostra. Por exemplo, se a pesquisa ouviu mais homens do que a proporção real na população, as respostas das mulheres recebem um peso maior para compensar essa diferença.

Além disso, toda pesquisa informa sua margem de erro e o nível de confiança. A margem de erro, geralmente de dois ou três pontos percentuais, indica a variação máxima esperada nos resultados. Já o nível de confiança, que costuma ser de 95%, mostra a probabilidade de que os números reais estejam dentro dessa margem.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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