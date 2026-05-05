Lula lidera 1º turno, seguido por Flávio Bolsonaro, aponta nova pesquisa

Pesquisa sobre as eleições à Presidência da República em 2026 indica que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto, tanto em cenário estipulado quanto o espontâneo. Os dados são de levantamento realizado pelo Instituto Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira (5/5).

No primeiro cenário estipulado, Lula lidera com 40% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) ficou em segundo lugar, com 34% das intenções. Mesmo considerando uma margem de erro de 2 pontos percentuais, o primeiro e segundo lugar se mantêm os mesmos.

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) ficou em terceiro lugar, com 5%, em um empate técnico com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o presidente do Partido Missão, Renan Santos, que pontuaram 4% e 3%, respectivamente.

Nas posições seguintes, três pré-candidatos aparecem com apenas 1% das intenções de voto: Augusto Cury (Avante), Aldo Rabelo (DC) e Cabo Daciolo (Mobiliza). A porcentagem de pessoas que disseram votar nulo, branco, ou não souberam responder, chega a 11%.

Cenário 1:

Lula (PT): 40%

40% Flávio Bolsonaro (PL): 34%

34% Ronaldo Caiado (PSD): 5%

5% Romeu Zema (Novo): 4%

4% Renan Santos (Missão): 3%

3% Augusto Cury (Avante): 1%

1% Aldo Rabelo (DC): 1%

1% Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

1% Nulo/Branco: 6%

6% Não soube responder: 5%



Neste cenário, um recorte de gênero aponta que parcelas iguais de 36% dos homens votariam em Lula ou Flávio, ao passo que os votos femininos vão em sua maioria para o petista: 43% disseram votar em Lula, contra 32% em Flávio. As intenções de voto a Caiado, Zema e Renan Santos são similares. Já o voto em Augusto Cury foi sinalizado apenas pelas entrevistadas mulheres: 2% disseram votar no psiquiatra, enquanto a parcela de intenções de voto masculino não pontuou.

Recorte de gênero no primeiro cenário de intenções de voto nas eleições presidenciais de 2026 Divulgação/Real Time Big Data

Em um segundo cenário estipulado, Lula segue na liderança com 38% das intenções de voto. Flávio aparece na sequência, com 33%, se mantendo também fora de um empate técnico. Caiado, Ciro Gomes (PSDB) e Zema ficaram empatados na sequência, com 4% das intenções de voto cada. Outros com pontuações de intenções menos significativas de foto foram Renan Santos, Augusto Cury, Aldo Rabelo e Cabo Daciolo. A porcentagem de pessoas que disseram votar nulo, branco, ou não souberam responder, se manteve em 11%.

Cenário 2:

Lula (PT): 38%

38% Flávio Bolsonaro (PL): 33%

33% Ronaldo Caiado (PSD): 4%

4% Ciro Gomes (PSDB): 4%

4% Romeu Zema (Novo): 4%

4% Renan Santos (Missão): 3%

3% Augusto Cury (Avante): 1%

1% Aldo Rabelo (DC): 1%

1% Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

1% Nulo/Branco: 6%

6% Não soube responder: 5%

Neste segundo cenário, um recorte de gênero aponta preferência do público masculino ao pré-candidato bolsonarista, enquanto também mostra uma preferência feminina pela reeleição do petista. As intenções de voto a Caiado, Zema e Renan Santos são similares, e assim como no primeiro cenário, Cury não pontuou entre o eleitorado masculino.

Recorte de gênero no segundo cenário de intenções de voto nas eleições presidenciais de 2026 Divulgação/Real Time Big Data

Cenário espontâneo com preferência consolidada

O instituto também considerou um cenário aberto em que os entrevistados poderiam indicar em quem votariam nas eleições, sem que lhes fossem apresentadas as possibilidades de voto. Neste cenário, Lula se consolidou como o pré-candidato favorito, com 31% das sinalizações de intenção de voto.

Em segundo lugar, aparece o filho 01 de Jair Bolsonaro (PL), com 24% das intenções de voto. O pai dele, mesmo inelegível e em cumprimento de pena por tentativa de golpe de Estado, pontuou 3% das intenções. Caiado, Zema, Ciro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) empataram com 1% das sinalizações cada um.

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Cenário espontâneo:

Lula (PT): 31%

31% Flávio Bolsonaro (PL): 24%

24% Jair Bolsonaro (PL): 3%

3% Ronaldo Caiado (PSD): 1%

1% Ciro Gomes (PSDB): 1%

1% Romeu Zema (Novo): 1%

1% Tarcísio de Freitas (Republicanos): 1%

1% Nulo/Branco: 14%

14% Não soube responder: 24%

A pesquisa foi realizada entre 2 e 4 de maio, com 2 mil entrevistados homens e mulheres do país. O nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-03627/2026.