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Mexida no tabuleiro: os planos de Aécio para Ciro Gomes disputar o Planalto pelo PSDB

Ex-ministro ainda não respondeu se aceita disputar a Presidência pela quinta vez, mas sua possível entrada no páreo pode tirar votos de Lula e Flávio Bolsonaro e afetar a polarização

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
15/04/2026 00:46

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Mexida no tabuleiro: os planos de Aécio para Ciro Gomes disputar o Planalto pelo PSDB
Mexida no tabuleiro: os planos de Aécio para Ciro Gomes disputar o Planalto pelo PSDB crédito: Platobr Politica

O ex-ministro Ciro Gomes chegou a Brasília como favorito ao governo do Ceará e saiu como aposta do PSDB para liderar um projeto alternativo à polarização entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) na corrida ao Planalto. Visivelmente satisfeito ao final da reunião da direção tucana, Ciro ainda não respondeu formalmente ao convite feito nesta terça-feira, 14, pelo presidente nacional do partido, deputado Aécio Neves (MG).

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Antes de aceitar disputar a Presidência da República pela quinta vez, ele ainda precisa conversar com os aliados que apoiam sua candidatura ao governo estadual. A desistência da disputa facilitaria a permanência do PT, adversário de Ciro, no comando do Ceará. O petista Elmano de Freitas, que concorre à reeleição, aparece em segundo lugar nas pesquisas, atrás apenas do tucano.

Animados com a cartada de Aécio, dirigentes do PSDB acreditam que candidatura de Ciro ao Planalto é certa. Eles consideram o cenário favorável ao ex-ministro por causa da alta rejeição ao governo Lula e, também, devido à fatia considerável de 60% do eleitorado de Flávio que reconhece a chance de mudar o voto até outubro, segundo pesquisa Meio/Ideia. Ele teria potencial para atrair eleitores dos dois lados, além do recall das campanhas anteriores.

Ao colocar o nome de Ciro de novo na roda, Aécio levou em conta a resistência do PL do Ceará no apoio à chapa estadual encabeçada pelo ex-ministro, apesar da costura de Flávio para garantir um palanque competitivo no estado. A ala estadual mais radical seguiu os argumentos de Michelle Bolsonaro e suspendeu as negociações com o ex-ministro, que tempos atrás chamou o ex-presidente de “ladrão”.

Debate nacional
Aécio não revelou se deve realmente bater o martelo nem quando seria o anúncio do nome de Ciro para o Planalto, caso essa hipótese se confirme. “O Brasil é muito maior do que a soma de Lula e Bolsonaro, mas neste momento o PSDB oferece ao debate nacional a figura qualificadíssima, preparada e corajosa de Ciro Gomes”, resumiu.

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Nas quatro tentativas de conquistar o Planalto, Ciro não conseguiu chegar ao segundo turno. Sobre a possibilidade de concorrer mais uma vez, ele afirmou ter recebido o convite com surpresa e alegria, mas reforçou que segue na intenção de retomar o comando do Palácio da Abolição. Um apelo, uma lembrança ou convocação como essa que me foi feita agora não pode ser considerada apenas um agrado ao meu sofrido coração, acrescentou.

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