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Lupi: “Ciro Gomes está queimando a própria biografia”

Segundo o presidente do PDT, o ex-governador deixou o partido sem nem sequer avisá-lo

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
25/03/2026 16:09

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Lupi: “Ciro Gomes está queimando a própria biografia”
Lupi: “Ciro Gomes está queimando a própria biografia” crédito: Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Carlos Lupi, presidente do PDT, disse à coluna que os recentes movimentos políticos de Ciro Gomes, antigo aliado, representam uma guinada que “não faz jus à sua biografia”.

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“Ele está deixando o rancor e o ódio serem maiores que a própria história, está queimando a própria biografia”, afirmou.

Para Lupi, a aliança com o bolsonarismo no Ceará é uma decisão “fria e seca”, baseada em interesses eleitorais e na contramão do que Ciro sempre disse combater.

O dirigente revelou que está “há tempos” sem falar com Ciro e que o ex-governador deixou o PDT para se filiar ao PSDB sem comunicá-lo.

“Fiquei profundamente triste”, disse, acrescentando que mantém respeito e admiração pessoal por Ciro.

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Ciro é pré-candidato ao governo do Ceará, mas, como já noticiamos aqui, há quem veja a possibilidade de um projeto presidencial pelo PSDB.

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