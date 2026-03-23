Datafolha: Ciro Gomes lidera no Ceará com 47%

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) lidera a primeira rodada da pesquisa Datafolha sobre a disputa pelo governo do Ceará. No cenário em que aparece como candidato, o tucano soma 47% das intenções de voto, à frente do atual governador Elmano de Freitas (PT), que registra 32%.

Na mesma simulação, o senador Eduardo Girão (Novo) tem 5%, enquanto Professor Jarir Pereira (Psol) e Zé Batista (PSTU) aparecem com 2% cada. Brancos, nulos ou nenhum candidato somam 10%, e 2% dos entrevistados não souberam responder.

Em um segundo cenário, sem Ciro Gomes e com a presença do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil), Elmano amplia a vantagem e chega a 42% das intenções de voto. Roberto Cláudio aparece com 20%, seguido por Eduardo Girão, com 14%. Jarir Pereira tem 4% e Zé Batista, 2%. Nesse recorte, brancos, nulos ou nenhum candidato somam 14%, enquanto 4% não souberam responder.

A pesquisa foi encomendada pelo jornal O POVO e ouviu 816 pessoas entre os dias 16 e 18 de março. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números CE-07925/2026 e BR-05068/2026.

