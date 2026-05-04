Lula deve ir aos EUA encontrar Donald Trump nesta semana
Viagem agendada desde janeiro deve tratar sobre segurança e política e encontro deve ocorrer na quinta-feira, em Washington
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá viajar nos próximos dias para os Estados Unidos, onde deve se encontrar com o chefe do governo do país, Donald Trump. A expectativa é de que a reunião seja na quinta-feira (7).
Havia a expectativa de Lula e Trump se encontrarem em março, mas a ideia não foi adiante na época.