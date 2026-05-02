Pena de morte nos EUA: estados que executam, os que suspenderam e os que já aboliram a prática

A pena de morte nos Estados Unidos permanece como um dos temas mais controversos do sistema de Justiça criminal do país. Em 2026, o cenário é marcado por forte fragmentação: enquanto alguns estados continuam a prever e aplicar a execução de condenados por crimes capitais, outros optaram por abolir totalmente essa sanção, e um terceiro grupo manteve a pena de morte na legislação, mas suspendeu temporariamente sua aplicação por meio de moratórias. Essa variação reflete diferenças políticas, tradições jurídicas regionais e pressões sociais em torno do tema.

Embora a Suprema Corte dos EUA tenha restabelecido a constitucionalidade da pena capital em 1976, após um período de suspensão nacional, o mapa atual mostra movimentos em sentidos opostos. Estados do Sul e parte do Meio-Oeste tendem a manter a pena de morte em vigor, enquanto estados do Nordeste e da Costa Oeste, em sua maioria, caminharam para a abolição ou para a suspensão das execuções. Ao mesmo tempo, pesquisas de opinião, decisões judiciais e dificuldades práticas para realizar os procedimentos vêm alterando, de forma gradual, a frequência com que a pena capital é efetivamente aplicada.

Como está distribuída a pena de morte pelos estados norte-americanos?

O quadro contemporâneo da pena de morte nos Estados Unidos é composto por três grandes grupos de estados. O primeiro reúne aqueles que mantêm a pena capital e ainda realizam execuções, mesmo que em ritmo menor do que em décadas anteriores. Nessa categoria, destacam-se estados como Texas, Flórida, Oklahoma, Alabama e Missouri, historicamente responsáveis por uma parcela considerável das execuções nacionais desde o final do século XX.

O segundo grupo é formado por estados que ainda preservam a pena de morte em seus códigos penais, mas não vêm realizando execuções devido a decisões políticas ou judiciais que estabeleceram uma suspensão temporária. Já o terceiro bloco reúne as unidades federativas que aboliram completamente a pena capital para crimes ordinários, substituindo-a por penas de prisão perpétua ou por regimes de longa duração. Em alguns desses estados, a mudança ocorreu por meio de leis aprovadas em parlamentos locais; em outros, a revogação foi resultado de decisões das cortes estaduais, que consideraram a pena incompatível com as constituições estaduais.

A pena de morte nos EUA segue dividindo o país – depositphotos.com / ViewApart



O que é moratória na pena de morte e por que alguns estados a adotam?

O termo moratória na pena de morte descreve uma situação em que as execuções são temporariamente suspensas, sem que a pena capital seja retirada da lei. Na prática, pessoas continuam a ser julgadas, condenadas e mantidas no corredor da morte, mas o Estado se compromete a não executar ninguém enquanto durar essa suspensão. Essa moratória pode ser decretada por governadores, por meio de ordens executivas, ou resultar de decisões judiciais que identificam problemas no procedimento de execução ou incertezas jurídicas relevantes.

Entre os principais fatores que levam um estado a instituir uma moratória estão dúvidas sobre a possibilidade de erro judiciário, questionamentos sobre a forma de aplicação das leis de crime capital, denúncias de desigualdade racial ou socioeconômica no sistema criminal e dificuldades técnicas relacionadas aos métodos de execução. Em alguns casos, procuradores-gerais e autoridades penitenciárias relatam obstáculos para adquirir substâncias usadas na injeção letal ou para garantir que o procedimento não viole a proibição constitucional de punições cruéis e incomuns.

Há também motivações políticas claras para a adoção de moratórias. Governadores eleitos com plataformas de revisão do sistema penal costumam suspender as execuções enquanto encomendam estudos independentes sobre a pena capital, seus custos e seus efeitos. Em determinados estados, com opinião pública dividida, a moratória funciona como uma solução intermediária: a lei é preservada para não confrontar diretamente setores favoráveis à pena de morte, mas o uso prático da execução fica congelado, muitas vezes por tempo indeterminado.

Quais estados aboliram a pena de morte e o que motivou essa decisão?

Nas últimas décadas, o número de estados que aboliram totalmente a pena capital cresceu de forma constante. Muitos estados do Nordeste, como Massachusetts e Nova York, bem como parte da Costa Oeste e do noroeste do país, eliminaram a possibilidade de condenar alguém à morte. Além deles, estados tradicionalmente vistos como moderados ou em transição política também revisaram sua legislação, substituindo a pena capital por alternativas como prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

A decisão de abolir a pena de morte costuma resultar de uma combinação de fatores. Entre eles, especialistas citam:

Preocupação com erros judiciais , após casos em que novas evidências, inclusive de DNA, levaram à reversão de condenações de pessoas que aguardavam execução.

, após casos em que novas evidências, inclusive de DNA, levaram à reversão de condenações de pessoas que aguardavam execução. Custos processuais elevados , já que julgamentos de pena capital exigem múltiplas fases, recursos obrigatórios e longos anos de acompanhamento por defensores públicos e procuradores.

, já que julgamentos de pena capital exigem múltiplas fases, recursos obrigatórios e longos anos de acompanhamento por defensores públicos e procuradores. Debate sobre discriminação , com estudos apontando que acusados negros e pessoas de baixa renda são mais frequentemente condenados à morte em determinados estados ou condados.

, com estudos apontando que acusados negros e pessoas de baixa renda são mais frequentemente condenados à morte em determinados estados ou condados. Pressões internacionais e de organizações de direitos humanos, que mantêm a pena de morte em foco na agenda global.

Em muitos desses estados, legisladores e autoridades judiciais argumentaram que o sistema de pena capital se tornou difícil de administrar, caro e vulnerável a falhas, levando à opção pela abolição completa.

Quais são os principais métodos de execução e como eles variam entre os estados?

Os métodos de execução ainda previstos na legislação estadual refletem a história da pena de morte nos EUA e a tentativa de encontrar procedimentos considerados mais humanos ao longo do tempo. Atualmente, o método predominante é a injeção letal, adotada como método principal na maior parte dos estados que ainda aplicam a pena capital. Esse procedimento costuma envolver a administração de substâncias que provocam inconsciência, paralisação muscular e parada cardíaca.

Mesmo com o predomínio da injeção letal, alguns estados preservam métodos alternativos para casos específicos, como escolha do condenado ou falta de disponibilidade de drogas. Entre esses métodos estão:

Eletrocução : uso de cadeira elétrica, hoje autorizado em poucos estados e aplicado em situações excepcionais.

: uso de cadeira elétrica, hoje autorizado em poucos estados e aplicado em situações excepcionais. Câmara de gás : método historicamente ligado ao século XX, ainda previsto em legislações estaduais, mas raramente utilizado.

: método historicamente ligado ao século XX, ainda previsto em legislações estaduais, mas raramente utilizado. Pelotão de fuzilamento : reintroduzido em alguns estados como alternativa de backup, em geral sob condições específicas.

: reintroduzido em alguns estados como alternativa de backup, em geral sob condições específicas. Forca: quase totalmente abandonada, mas mantida em legislações antigas de alguns estados como opção residual.

O uso efetivo desses métodos tornou-se cada vez mais raro. A escassez de drogas para injeção letal, ações judiciais contestando procedimentos e relatos de execuções mal sucedidas alimentam debates constantes sobre a constitucionalidade e a viabilidade prática das execuções. Em vários estados, mesmo sem moratória formal, há anos sem qualquer execução devido a litígios em andamento e revisões de protocolos.

Entre decisões judiciais, debates éticos e pressões sociais, a pena de morte nos EUA reflete um país dividido sobre justiça e punição – depositphotos.com / ViewApart



Quais fatores políticos, jurídicos e éticos moldam o futuro da pena de morte nos EUA?

O futuro da pena de morte nos Estados Unidos é influenciado por um conjunto de forças que atuam ao mesmo tempo. No campo político, eleições estaduais para governadores, legislaturas e promotores têm peso decisivo, já que essas autoridades definem prioridades de persecução penal, propõem mudanças legislativas e decidem se mantêm ou suspendem execuções. Mudanças de governo podem significar a retomada de execuções em determinados estados ou, ao contrário, a abertura de debates para revisar o sistema.

Do ponto de vista jurídico, a Suprema Corte federal continua sendo um ator central. Decisões sobre a aplicação da Oitava Emenda, que proíbe punições cruéis e incomuns, delimitam o que é permitido em termos de métodos de execução, categorias de crimes e grupos de pessoas que podem ou não ser condenadas à morte, como indivíduos com deficiência intelectual ou menores de idade à época do delito. Cortes estaduais também reinterpretam constituições locais, às vezes impondo limites adicionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No plano ético e social, o debate gira em torno de questões como a possibilidade de erro irreversível, o impacto sobre familiares de vítimas e de condenados e a forma como a pena de morte se relaciona com desigualdades raciais e econômicas. Organizações religiosas, entidades de direitos civis, associações de vítimas de crimes e grupos de defesa de condenados participam ativamente das discussões, apresentando dados, relatórios e estudos acadêmicos. Esse ambiente produz um cenário em constante mudança, no qual alguns estados caminham para a extinção da pena capital, outros mantêm a prática de execuções e parte significativa do país adota uma posição intermediária, com moratórias e revisões sucessivas das políticas criminais.