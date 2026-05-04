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Trump afirma que ataques iranianos em Ormuz danificaram apenas um navio sul-coreano

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AFP
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Repórter
04/05/2026 15:12

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O presidente americano, Donald Trump, minimizou nesta segunda-feira (4) os ataques iranianos no Estreito de Ormuz, que causaram danos somente a um navio sul-coreano, segundo o mandatário. 

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"Além do navio sul-coreano, até este momento não houve danos ao atravessar o estreito", disse Trump em sua plataforma Truth Social.

O Irã disparou "alguns tiros contra nações não beligerantes", explicou ele. 

"Talvez seja hora de a Coreia do Sul se juntar à missão" para reabrir o estreito ao tráfego marítimo, sugeriu o presidente. 

Trump afirmou que as forças americanas "destruíram" sete pequenas embarcações militares iranianas. Um almirante americano havia declarado anteriormente que foram seis embarcações, mas Teerã negou categoricamente essas alegações.

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jz/nn/aa

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