Nikolas e Flávio têm mais rejeição que Lula e Bolsonaro, diz pesquisa

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL) têm mais rejeição que o atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). É o que mostra a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nessa quinta-feira (30/4).

De acordo com o levantamento, Nikolas e Flávio compartilham a mesma porcentagem de rejeição: 55%. Enquanto a aprovação de Nikolas chega a 44% e 2% dos entrevistados disseram não saber qual imagem ele passa, Flávio tem 42% de aprovação, com 3% dos entrevistados que não souberam opinar.

A mesma pesquisa mostra uma imagem com reflexo igual para Lula e Bolsonaro: 53% de rejeição e 45% de aprovação, com 2% das pessoas sem opinião sobre suas imagens.

Outros políticos receberam altos níveis de reprovação. O recorde é do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), que recebeu 87% de avaliação negativa. Enquanto 12% dos entrevistados disseram não saber sobre sua imagem, apenas 2% disseram ter uma imagem positiva dele.

O segundo parlamentar mais rejeitado é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), com 81% de reprovação. Ao passo que 17% dos entrevistados disseram não saber sobre a imagem dele, 3% disseram aprová-lo.

A terceira líder política com maior rejeição é a primeira-dama Janja Silva, esposa de Lula. De acordo com o levantamento, 59% das pessoas disseram ter uma imagem negativa sobre ela, enquanto 33% disseram ter uma imagem positiva e 8% não souberam responder.

Outro levantamento divulgado ainda nesta semana, da mesma instituição, mostra um empate técnico entre Lula e outros adversários em cenários estipulados de segundo turno da eleição presidencial de 2026. Contra Flávio, Lula fica com 47,5% das intenções de voto, contra 47,8% do senador. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também aparece com um possível empate técnico, com 46,5% ante 47,4% do petista.

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A pesquisa Atlas/Bloomberg foi realizada entre os dias 22 e 27 de abril de 2026 e ouviu 5.008 pessoas da população adulta brasileira. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos.