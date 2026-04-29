Nikolas celebra reprovação de Messias: 'Perde o Lula, ganha o Brasil'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comemorou a rejeição do Senado Federal à indicação de Lula (PT) para que Jorge Messias fosse ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Foram 42 votos contra e 34 favoráveis, o que representa uma derrota histórica para Lula. Desde 1894, o Senado não reprovava uma indicação presidencial ao STF.

Comemoração de Nikolas

Instantes após a votação, Nikolas publicou vídeo nas redes sociais celebrando: “Quero parabenizar os senadores, parabenizar o povo brasileiro e mostrar mais uma vez a força das pessoas quando elas querem fazer o bem. Perde o Lula, ganha o Brasil. Grande dia”.

O deputado havia publicado vídeo no estilo “fundo preto” para criticar Messias nesta quarta-feira (29/4). O post teve mais de 1 milhão de curtidas, e Nikolas aproveitou a votação do Senado para alfinetar críticos. “Os videozinhos funcionam”, escreveu, em outra publicação.

“Afinal de contas, a face de quem é Jorge Messias foi exposta para o Brasil inteiro. Uma pessoa que se diz cristã, mas que fez um parecer favorável ao aborto. Uma pessoa que se diz cristã, mas se vangloria de ter literalmente perseguido as pessoas do dia 8 [de janeiro], que criou o Ministério da Verdade para poder censurar os brasileiros. E tantas mais coisas que a gente avisou ao longo do dia”, disse o parlamentar.

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Agora, Lula terá que indicar outro nome para a vaga deixada pela aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso no STF.

