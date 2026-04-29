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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O que acontece após rejeição do Senado à indicação de Messias ao STF?

Especialista explica os próximos passados constitucionais para a escolha de próximo indicado ao STF

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Gabriel Botelho - Correio Braziliense
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Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Repórter
29/04/2026 19:47

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Bras..lia (DF), 13/06/2025 - O ministro Jorge Messias,..Advogado-Geral da Uni..o, participa do programa A Voz do Brasil. Foto: Bruno Peres/Ag..ncia Brasil
Bras..lia (DF), 13/06/2025 - O ministro Jorge Messias,..Advogado-Geral da Uni..o, participa do programa A Voz do Brasil. Foto: Bruno Peres/Ag..ncia Brasil crédito: Bruno Peres / Agência Brasil

O advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, não poderá ser indicado novamente pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o Plenário do Senado rejeitar a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Após mais de cinco meses da nomeação, 42 senadores reprovaram o nome ao STF, ante 31 votos. 

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Diante desse cenário, Lula deverá apontar outra pessoa para ocupar o cargo deixado pelo ex-ministro do STF Luís Roberto Barroso, explica André Rosa, cientista político e professor da Universidade do Distrito Federal (UDF). 

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"Messias é uma pessoa que já tentou ajudar Lula, em outros momentos da carreira política. Apesar de ter relação com um grupo cristão de cunho evangélico, tem mantido perfil mais neutro. É possível que seja eleito. No entanto, caso não seja, a situação se desenrolará em forma de derrota para o governo", explicou o professor. 

Para que fosse aprovado e assumisse a posição no STF, Messias precisaria de 41 votos favoráveis no Plenário do Senado. 

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"Isso pode ainda refletir nas eleições, pois pode indicar Lula como alguém incapaz de articular o parlamento, assim como colocar Messias como uma pessoa de pouca autoridade. Em ano eleitoral, isso seria muito ruim, ainda mais com Fávio Bolsonaro (PL-RJ), tão próximo nas pesquisas. O grande impacto seria na opinião pública", acrescentou.  

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