Assine
overlay
Início Política
SENADO

Messias 'repete' fala de Moraes ao defender contenção do Judiciário

O discurso de contenção do Judiciário agrada a parlamentares, que reclamam do que chamam de avanço da Corte sobre prerrogativas do Legislativo

Publicidade
Carregando...
AM
ALANA MORZELLI
AM
ALANA MORZELLI
Repórter
29/04/2026 11:43

compartilhe

SIGA
×
Jorge Messias (centro) é sabatinado na CCJ do Senado
Jorge Messias (centro) é sabatinado na CCJ do Senado crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado-geral da União, Jorge Messias, defendeu nesta quarta-feira (29/4) o aperfeiçoamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que todo Poder deve se sujeitar a contenções.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A declaração, feita na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), tem semelhanças com o discurso adotado pelo ministro Alexandre de Moraes na sabatina que sacramentou sua indicação, em 2017.

O discurso de contenção do Judiciário agrada a parlamentares, que reclamam do que chamam de avanço da Corte sobre prerrogativas do Legislativo nos últimos anos.

Leia Mais

Não demorou, porém, para Moraes se tornar alvo de críticas pelo que dizem ser práticas que extrapolam as competências do Poder.

Na ocasião, o ministro a quem são atribuídas condutas heterodoxas na condução do inquérito das fake news defendeu o que chamou de "autocontenção judicial". Ele argumentou que a intervenção do STF deveria ocorrer de forma mínima, evitando que o tribunal se tornasse um "legislador positivo".

"Os eventuais confrontos devem ser resolvidos em uma aplicação equilibrada e harmônica do princípio da separação de funções estatais", declarou Moraes.

Em seu discurso inicial, afirmou que um juiz ativista poderia ignorar a Constituição, sua história e decisões anteriores da corte para impor interpretações próprias aos demais Poderes.

Indicado pelo então presidente Michel Temer (MDB), Moraes foi sabatinado em uma sessão que durou 11 horas e 39 minutos - uma das mais longas e com maior resistência no Senado.

Messias, por sua vez, disse nesta quarta que é dever do STF se aprimorar. Ele defendeu que a corte tenha "discrição, autocontenção e deferência institucional aos outros Poderes".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O Supremo precisa convencer a sociedade de que dispõe de mecanismos de ética e controle. [...] Todo Poder deve se sujeitar a regras e contenções", disse.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes politica sabatina senado stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay