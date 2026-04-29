Nikolas pressiona senadores contra Messias: ‘Votou, perdeu eleição’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) iniciou, nesta quarta-feira (29/4), uma campanha nas redes sociais contra a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) e passou a cobrar publicamente o posicionamento de senadores às vésperas da votação no Senado.

Ao longo da manhã, o parlamentar publicou uma série de mensagens e um vídeo em que critica a escolha feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pressiona os parlamentares a rejeitarem o nome. Em uma das postagens, escreveu: “É hoje: cobre o seu senador. O Brasil está atento”. Em outra, afirmou: “Votou Messias, perdeu eleição”.

No vídeo, Nikolas questiona a imparcialidade da Corte e da indicação do presidente. Para o parlamentar, a escolha teria caráter político. “É mais um amigo do Lula sendo indicado para o STF. Lembra do que o Lula prometeu na campanha?", afirmou, ao relembrar declarações do petista de que presidentes não deveriam buscar proximidade com ministros do Supremo.

O parlamentar também elenca críticas à atuação de Messias à frente da Advocacia-Geral da União (AGU) e em outros episódios, mencionando temas como transparência, liberdade de expressão, decisões sobre aborto e posicionamentos sobre os atos de 8 de janeiro. Ao final, Nikolas reforça a pressão sobre os senadores, dizendo que a votação, embora secreta, deve ser exposta por meio de declarações públicas de voto.

É hoje: cobre o seu Senador. O Brasil está atento. pic.twitter.com/YJtseFJK4K — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 29, 2026

Votou Messias, perdeu eleição. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 29, 2026

Além das críticas, em outra publicação, Nikolas também convocou seus seguidores a monitorar a atuação dos senadores e a cobrar declarações públicas de voto. “Quais senadores já declararam publicamente contrários à indicação do Messias?”, questionou em uma publicação, incentivando a interação nos comentários.

Quais Senadores já declararam publicamente contrários a indicação do Messias? Coloque aqui nos comentários. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 29, 2026

O deputado também divulgou listas com os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), responsáveis pela sabatina e pela primeira votação do indicado. As relações incluem titulares organizados por blocos partidários, entre eles nomes como Rodrigo Pacheco (PSB-MG), além de parlamentares de diferentes legendas. Em seguida, afirmou que pretende divulgar o voto de cada integrante após a deliberação. Apesar da declaração do parlamentar, os votos são secretos.

Esses são os Senadores que agora darão o voto Sim ou Não na CCJ para o indicado do Lula, Jorge Messias.



???? Bloco Democracia (MDB, PSDB, PODEMOS, UNIÃO)

Titulares:

Eduardo Braga (MDB/AM)

Renan Calheiros (MDB/AL)

Jader Barbalho (MDB/PA)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB/PB)

Renan Filho… — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 29, 2026

Sabatina

A mobilização ocorre no mesmo dia em que Messias será sabatinado pela CCJ. Para avançar, o indicado precisa de maioria simples entre os presentes no colegiado. Caso aprovado, o nome segue para o plenário do Senado, onde são necessários ao menos 41 votos favoráveis, em votação também secreta.

Cabe exclusivamente ao Senado analisar e deliberar sobre a indicação ao Supremo. Além da sabatina, os parlamentares avaliam se o indicado cumpre os requisitos constitucionais, como notável saber jurídico, reputação ilibada e idade mínima de 35 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A sessão da CCJ começou às 9h. Após essa etapa, a indicação segue para votação no plenário no mesmo dia.

