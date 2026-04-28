Onde assistir à sabatina de Jorge Messias, indicado para ministro do STF
A indicação já recebeu parecer favorável do senador Weverton (PDT-MA), mas a polarização política indica que a aprovação da nomeação não será simples
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O ex-advogado-geral da União Jorge Messias participa de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal a partir das 9h desta quarta-feira (29/4). Ele foi indicado pelo presidente Lula (PT) para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).
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Messias será sabatinado pelos senadores na comissão. A indicação já recebeu parecer favorável do senador Weverton (PDT-MA), mas a polarização política indica que a aprovação da nomeação não será simples.
Lula escolheu Messias para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso, que se aposentou da Corte no ano passado.
Onde assistir à sabatina de Messias
A sessão da CCJ com sabatina de Messias será transmitida pela TV Senado na TV aberta e no Youtube.
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Também estão previstas, na mesma sessão, as sabatinas de Margareth Rodrigues Costa, indicada para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), e Tarcijany Linhares Aguiar Machado, indicada para a chefia da Defensoria Pública da União (DPU).
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Se o nome de Messias for aprovado na comissão, seguirá para votação em Plenário no Senado, onde precisará de maioria absoluta para ser oficializado.