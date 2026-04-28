Após ser atacado por Zema, Moraes cita críticas de 'políticos sem votos'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes discursou nesta terça-feira (28/4) contra a postura de críticos que usam ataques ao Poder Judiciário para se promover.

A fala vem após o ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo) ganhar projeção nacional com ataques aos ministros do STF. Zema é pré-candidato à Presidência e aparece com baixa expressão nas pesquisas de intenção de voto.

“Políticos que não têm votos necessários para atingir as candidaturas acabam querendo ofender o Poder Judiciário, ofender a honra, a dignidade dos membros do Judiciário, utilizando-nos como escada eleitoral”, disse Moraes, durante sessão da Primeira Turma.

Cruzada de Zema contra o STF

Em cruzada contra o STF, Zema publicou vídeo nesse domingo (26/4) em que diz que Moraes está “careca de saber que a casa dele já caiu”, em referência ao contrato firmado pelo antigo Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, e de filhos do casal.

O ex-governador também protagonizou embate público com o ministro Gilmar Mendes, que até pediu a inclusão de Zema no inquérito das "fake news", que tem Alexandre de Moraes como relator.

Moraes afirmou que políticos tentam ganhar popularidade por meio de “uma suposta polarização contra o Supremo Tribunal Federal”, “ao invés de discutir saúde, educação, segurança pública e o que fizeram em seus mandatos”.

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Ele também pontuou que não é contra críticas ao STF, mas os atos foram “agressões verbais”.

