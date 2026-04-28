Avião com ministro André Mendonça apresenta problema e atrasa voo em SP

Um avião da Latam que transportava o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou problemas antes da decolagem em São Paulo, nesta terça-feira (28/4).

A reportagem apurou que os passageiros do voo JJ3203 tiveram que ser transferidos para outra aeronave, que decolou com cerca de 1h30 de atraso. Em nota a companhia informou que a aeronave precisou de uma manutenção não programada e que o voo "operou em total segurança".

O voo saiu do Aeroporto de Congonhas por volta de 9h e chegou em Brasília por volta de 10h30. O aeroporto de Brasília afirmou que o pouso ocorreu sem intercorrências.

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Leia a nota da Latam na íntegra

A LATAM Airlines Brasil esclarece que operou em total segurança o voo LA3203 (São Paulo/Congonhas-Brasília) desta terça-feira (28/4), que decolou com atraso de 1h35min por necessidade de manutenção não programada na aeronave.



A LATAM ofereceu assistência aos clientes e reforça que segurança é a sua maior prioridade. Manutenções e verificações técnicas seguem rigorosos protocolos internacionais e são realizadas exatamente para garantir a integridade e a confiabilidade das operações.