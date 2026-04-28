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Avião com ministro André Mendonça apresenta problema e atrasa voo em SP

O voo tinha Brasília como destino. Aeroporto disse que o pouso ocorreu sem intercorrências

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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Repórter
28/04/2026 14:08 - atualizado em 28/04/2026 14:11

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Sessão plenária do STF - 22/04/2026 Sessão plenária do STF. Ministro André Mendonça. Foto: Gustavo Moreno/STF
Mendonça: prisões são necessárias para preservar o curso das apurações crédito: Gustavo Moreno/STF

Um avião da Latam que transportava o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou problemas antes da decolagem em São Paulo, nesta terça-feira (28/4). 

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A reportagem apurou que os passageiros do voo JJ3203 tiveram que ser transferidos para outra aeronave, que decolou com cerca de 1h30 de atraso. Em nota a companhia informou que a aeronave precisou de uma manutenção não programada e que o voo "operou em total segurança". 

O voo saiu do Aeroporto de Congonhas por volta de 9h e chegou em Brasília por volta de 10h30. O aeroporto de Brasília afirmou que o pouso ocorreu sem intercorrências.

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Leia a nota da Latam na íntegra

A LATAM Airlines Brasil esclarece que operou em total segurança o voo LA3203 (São Paulo/Congonhas-Brasília) desta terça-feira (28/4), que decolou com atraso de 1h35min por necessidade de manutenção não programada na aeronave.

A LATAM ofereceu assistência aos clientes e reforça que segurança é a sua maior prioridade. Manutenções e verificações técnicas seguem rigorosos protocolos internacionais e são realizadas exatamente para garantir a integridade e a confiabilidade das operações.

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