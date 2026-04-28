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O senador que disse ‘não’ ao pedido de André Mendonça por Messias

Márcio Bittar esteve no gabinete do ministro do STF neste mês de abril

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
28/04/2026 13:32

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O senador que disse ‘não’ ao pedido de André Mendonça por Messias
O senador que disse ‘não’ ao pedido de André Mendonça por Messias crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Dias atrás, o senador Márcio Bittar, do PL do Acre, esteve no gabinete do ministro André Mendonça, no STF, para tratar de temas relacionados ao estado.

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Durante a conversa, Mendonça aproveitou para pedir apoio à indicação de Jorge Messias ao Supremo.

Bittar se desculpou, mas afirmou que não poderia atender ao pedido.

“Não posso. Eu me sentiria traidor do Jair Bolsonaro. Como vou me juntar a alguém que é um dos algozes do meu líder político?”, justificou o parlamentar.

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Mendonça não insistiu.

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