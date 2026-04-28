O senador que disse ‘não’ ao pedido de André Mendonça por Messias
Márcio Bittar esteve no gabinete do ministro do STF neste mês de abril
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Dias atrás, o senador Márcio Bittar, do PL do Acre, esteve no gabinete do ministro André Mendonça, no STF, para tratar de temas relacionados ao estado.
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Durante a conversa, Mendonça aproveitou para pedir apoio à indicação de Jorge Messias ao Supremo.
Bittar se desculpou, mas afirmou que não poderia atender ao pedido.
“Não posso. Eu me sentiria traidor do Jair Bolsonaro. Como vou me juntar a alguém que é um dos algozes do meu líder político?”, justificou o parlamentar.
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Mendonça não insistiu.