Senado reprova indicação de Messias ao STF
Era necessária maioria absoluta (41 votos) para a aprovação
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O Senado Federal reprovou a indicação do ex-advogado-geral da União Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O pernambucano foi indicado pelo presidente Lula (PT) para a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.
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A indicação recebeu 34 votos favoráveis e 42 contrários. Era necessária maioria absoluta (41 votos) para a aprovação.
Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a indicação avançou por 16 votos a 11.
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Matéria em atualização