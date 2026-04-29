Assine
overlay
Início Política
BARRADO

Senado reprova indicação de Messias ao STF

Era necessária maioria absoluta (41 votos) para a aprovação

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
29/04/2026 19:20

compartilhe

SIGA
×
Plenário do Senado
Plenário do Senado crédito: platobrpolitica

O Senado Federal reprovou a indicação do ex-advogado-geral da União Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O pernambucano foi indicado pelo presidente Lula (PT) para a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A indicação recebeu 34 votos favoráveis e 42 contrários. Era necessária maioria absoluta (41 votos) para a aprovação.

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a indicação avançou por 16 votos a 11.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

indicacao jorge-messias lula senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay