Apoiadores atacam líder do PL após abraço em Messias

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, surpreendeu ao abraçar Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta quarta-feira (29/4). O ato viralizou nas redes sociais e o parlamentar foi alvo de ataques de apoiadores.

Sóstenes deu longo abraço no sabatinado e trocou palavras com ele ao pé do ouvido. O vídeo do encontro circulou entre perfis de direita nas redes sociais.

No perfil do Instagram do deputado, os comentários foram tomados por bolsonaristas que criticaram o abraço em Messias. “Que carinho é esse com um dos principais responsáveis pela perseguição à direita, no Brasil?”, escreveu um seguidor.

Messias virou grande alvo da extrema direita nas últimas semanas. O grupo político quer evitar a ida do indicado de Lula ao STF em meio a tentativas de reverter decisões da Corte sobre condenados pela tentativa de golpe de Estado.

“Aprenda uma coisa, nobre deputado, não se beija inimigo no rosto, ainda mais quando esse inimigo colocou várias pessoas inocentes atrás das grades no episódio de 8 de janeiro. Você tem que viver o que prega. Um cacete que iremos beijar o nosso algoz!”, diz outro comentário no perfil de Sóstenes.

Um bolsonarista comentou: “Nós da direita fomos traídos! Se um líder fez isso, em quem devemos confiar?”.

Sóstenes responde a críticas

O deputado teve que se explicar após o episódio e gravou vídeo dizendo que foi apenas educado com Messias. Os comentários da publicação foram desativados.

“Ser educado não pode ser confundido com posicionamento político. Na convivência política a gente se conhece, já fui recebido pelo AGU (Advocacia-Geral de União), algumas vezes para tratar de assuntos de interesses do meu estado, de interesses da bancada do PL (Partido Liberal), e o cumprimento é um princípio de educação”, disse.

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Sóstenes ainda garantiu que todos os senadores do PL votarão contra a indicação de Messias.

