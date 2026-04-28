AtlasIntel: Lula empata com Flávio Bolsonaro e Zema em cenários de 2º turno

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Levantamento da AtlasIntel divulgado nesta terça-feira (28/4) indica empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e adversários em cenários de segundo turno da eleição presidencial de 2026.

Contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), Lula aparece com 47,5% das intenções de voto, ante 47,8% do parlamentar. Já em eventual disputa com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o petista registra 47,4%, contra 46,5% do mineiro.

Em confronto com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (União), Lula marca 46,8%, frente a 42,2% do adversário. Já contra Renan Santos (Missão), o presidente tem 47,1%, enquanto o oponente soma 29,5%, com maior índice de indecisos, brancos e nulos (23,5%).

Nos cenários sem a presença de Lula, Flávio Bolsonaro lidera as simulações: aparece com 48,1% contra 44,3% de Fernando Haddad (PT) e com 47,5% diante de 45,9% de Geraldo Alckmin (PSB).

????PESQUISA ATLAS/BLOOMBERG



Eleições 2026 | 1º turno



O cenário ficou estável em abril, com oscilações dentro da margem de erro e leve melhora de Lula.



???? Lula: 46,6% (+0,7)

???? Flávio Bolsonaro: 39,7% (-0,4)

???? Renan Santos: 5,3%

???? Ronaldo Caiado: 3,3%

???? Romeu Zema: 3,1% pic.twitter.com/G8EkMQen30 — AtlasIntel BR (@atlaspolitico) April 28, 2026

em eventual disputa com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o petista registra 47,4%, contra 46,5% do mineiro RICARDO STUKERT/PR

Primeiro turno

A pesquisa também avaliou três cenários de primeiro turno. Nos dois em que Lula é incluído, o presidente lidera. No primeiro, soma 46,6% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 39,7%. Na sequência aparecem Renan Santos (5,3%), Ronaldo Caiado (3,3%) e Romeu Zema (3,1%). Os demais candidatos não ultrapassam 1,1%.

No segundo cenário, Lula tem 44,2% e Flávio Bolsonaro registra 39,3%. Renan Santos aparece com 5,1%, seguido por Romeu Zema (3,5%) e Ronaldo Caiado (3%). Outros nomes, como Ciro Gomes (PSDB), pontuam abaixo de 2%.

Na simulação sem Lula, Fernando Haddad lidera com 40,5%, tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro, que tem 39,2%. Renan Santos (5,8%), Romeu Zema (3,8%) e Ronaldo Caiado (3,6%) aparecem na sequência.



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Cenário simulados

Cenário 1:

Luiz Inácio Lula da Silva: 46,6%

Flávio Bolsonaro: 39,7%

Renan Santos: 5,3%

Ronaldo Caiado: 3,3%

Romeu Zema: 3,1%

Augusto Cury: 1,1%

Aldo Rebelo: 0,3%

Branco/nulo: 0,5%

Não sabe: 0,1%

Cenário 2:

Luiz Inácio Lula da Silva: 44,2%

Flávio Bolsonaro: 39,3%

Renan Santos: 5,1%

Romeu Zema: 3,5%

Ronaldo Caiado: 3%

Samara Martins: 2%

Ciro Gomes: 1,3%

Aldo Rebelo: 0,4%

Augusto Cury: 0,4%

Edmilson Costa: 0,2%

Cabo Daciolo: 0,0%

Hertz Dias: 0,0%

Rui Costa Pimenta: 0,0%

Branco/nulo: 0,2%

Não sabe: 0,2%

Cenário 3:

Fernando Haddad: 40,5%

Flávio Bolsonaro: 39,2%

Renan Santos: 5,8%

Romeu Zema: 3,8%

Ronaldo Caiado: 3,6%

Augusto Cury: 1,3%

Aldo Rebelo: 0,5%

Branco/nulo: 4,8%

Não sabe: 0,5%

A pesquisa Atlas/Bloomberg foi realizada entre os dias 22 e 27 de abril de 2026 e ouviu 5.008 pessoas da população adulta brasileira. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07992/2026.