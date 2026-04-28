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ELEIÇÕES 2026

AtlasIntel: Lula empata com Flávio Bolsonaro e Zema em cenários de 2º turno

Levantamento mostra presidente à frente no 1º turno, mas com disputa apertada nas simulações de segundo turno

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
28/04/2026 11:43 - atualizado em 28/04/2026 11:45

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro
Contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), Lula aparece com 47,5% das intenções de voto, ante 47,8% do parlamentar crédito: Fotos: Leandro Couri/EM/D.A Press e Daniel Ramalho/AFP

Levantamento da AtlasIntel divulgado nesta terça-feira (28/4) indica empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e adversários em cenários de segundo turno da eleição presidencial de 2026.

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Contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), Lula aparece com 47,5% das intenções de voto, ante 47,8% do parlamentar. Já em eventual disputa com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o petista registra 47,4%, contra 46,5% do mineiro.

Em confronto com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (União), Lula marca 46,8%, frente a 42,2% do adversário. Já contra Renan Santos (Missão), o presidente tem 47,1%, enquanto o oponente soma 29,5%, com maior índice de indecisos, brancos e nulos (23,5%).

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Nos cenários sem a presença de Lula, Flávio Bolsonaro lidera as simulações: aparece com 48,1% contra 44,3% de Fernando Haddad (PT) e com 47,5% diante de 45,9% de Geraldo Alckmin (PSB).

Zema e Lula conversando
em eventual disputa com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o petista registra 47,4%, contra 46,5% do mineiro RICARDO STUKERT/PR

Primeiro turno

A pesquisa também avaliou três cenários de primeiro turno. Nos dois em que Lula é incluído, o presidente lidera. No primeiro, soma 46,6% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 39,7%. Na sequência aparecem Renan Santos (5,3%), Ronaldo Caiado (3,3%) e Romeu Zema (3,1%). Os demais candidatos não ultrapassam 1,1%.

No segundo cenário, Lula tem 44,2% e Flávio Bolsonaro registra 39,3%. Renan Santos aparece com 5,1%, seguido por Romeu Zema (3,5%) e Ronaldo Caiado (3%). Outros nomes, como Ciro Gomes (PSDB), pontuam abaixo de 2%.

Na simulação sem Lula, Fernando Haddad lidera com 40,5%, tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro, que tem 39,2%. Renan Santos (5,8%), Romeu Zema (3,8%) e Ronaldo Caiado (3,6%) aparecem na sequência.

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Cenário simulados

Cenário 1:

  • Luiz Inácio Lula da Silva: 46,6%
  • Flávio Bolsonaro: 39,7%
  • Renan Santos: 5,3%
  • Ronaldo Caiado: 3,3%
  • Romeu Zema: 3,1%
  • Augusto Cury: 1,1%
  • Aldo Rebelo: 0,3%
  • Branco/nulo: 0,5%
  • Não sabe: 0,1%

Cenário 2:

  • Luiz Inácio Lula da Silva: 44,2%
  • Flávio Bolsonaro: 39,3%
  • Renan Santos: 5,1%
  • Romeu Zema: 3,5%
  • Ronaldo Caiado: 3%
  • Samara Martins: 2%
  • Ciro Gomes: 1,3%
  • Aldo Rebelo: 0,4%
  • Augusto Cury: 0,4%
  • Edmilson Costa: 0,2%
  • Cabo Daciolo: 0,0%
  • Hertz Dias: 0,0%
  • Rui Costa Pimenta: 0,0%
  • Branco/nulo: 0,2%
  • Não sabe: 0,2%

Cenário 3:

  • Fernando Haddad: 40,5%
  • Flávio Bolsonaro: 39,2%
  • Renan Santos: 5,8%
  • Romeu Zema: 3,8%
  • Ronaldo Caiado: 3,6%
  • Augusto Cury: 1,3%
  • Aldo Rebelo: 0,5%
  • Branco/nulo: 4,8%
  • Não sabe: 0,5%

A pesquisa Atlas/Bloomberg foi realizada entre os dias 22 e 27 de abril de 2026 e ouviu 5.008 pessoas da população adulta brasileira. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07992/2026.

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