Mateus Simões enfrenta resistência para herdar capital político de Zema

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Apesar da aprovação majoritária ao governo de Romeu Zema (Novo), a maioria dos mineiros não apoia a ideia de que o ex-governador eleja um sucessor em Minas Gerais. Levantamento Genial/Quaest divulgado nesta terça-feira (28/4) mostra que 49% dos entrevistados afirmam que Zema não merece indicar o próximo chefe do Executivo estadual.

O percentual é superior aos 42% que defendem a continuidade do grupo político, com a escolha de um nome apoiado pelo ex-governador. Outros 9% não souberam ou não responderam.

O resultado impõe um desafio direto ao atual governador, Mateus Simões (PSD), que assumiu o comando do estado após a saída de Zema, em 22 de março, quando o ex-chefe do Executivo deixou o cargo para se dedicar à pré-campanha à Presidência da República.

Mudança na gestão

Ainda de acordo com o levantamento, 44% dos mineiros avaliam que o próximo governador deve promover uma mudança completa na atual condução do estado. Por outro lado, 38% defendem ajustes pontuais, com a manutenção do que consideram adequado, enquanto apenas 13% são favoráveis à continuidade integral da gestão.

Os resultados também ajudam a contextualizar o desempenho de Mateus Simões nos cenários eleitorais testados. No principal quadro estimulado, o atual governador aparece com 4% das intenções de voto.

Já nas simulações de segundo turno, os índices de indecisão e rejeição indireta aparecem elevados: em um eventual confronto com Rodrigo Pacheco (PSB), 39% dos eleitores afirmam que votariam em branco, nulo ou não compareceriam às urnas; diante de Alexandre Kalil, esse percentual é de 37%.

Alinhamento

A pesquisa também mediu a preferência do eleitorado quanto ao alinhamento político do futuro chefe do Executivo estadual. Os dados indicam maior inclinação por um perfil independente: 37% afirmam preferir um governador que não esteja vinculado nem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Outros 30% optam por um nome alinhado a Lula, e 28% por um aliado de Bolsonaro.

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A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.482 eleitores em Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de abril. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-08646/2026.

