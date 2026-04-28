Zema é aprovado por 52% em Minas após deixar o governo

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A primeira pesquisa Genial/Quaest divulgada após a saída do ex-governador Romeu Zema (Novo) do comando de Minas Gerais mostra que ele mantém aprovação majoritária entre os eleitores do estado. Segundo o levantamento, 52% dos mineiros aprovam a gestão do ex-chefe do Executivo, que deixou o cargo em 22 de março para se dedicar à pré-campanha à Presidência da República.

De acordo com o levantamento, a desaprovação ao governo de Zema soma 41%, enquanto 6% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Ainda segundo o levantamento, para 32% dos entrevistados, a gestão é considerada positiva, enquanto 36% classificam o governo como regular. Já a avaliação negativa atinge 26%, com outros 6% sem opinião.

Em comparação com o levantamento anterior, de agosto do ano passado, há leve oscilação nos índices. Na ocasião, 37% avaliavam a administração como positiva, 30% como regular e 23% como negativa.

Sem sucessão

Apesar da aprovação majoritária, a pesquisa aponta limites na capacidade de transferência de capital político do ex-governador. Segundo a Genial/Quaest, 49% dos mineiros afirmam que Zema não merece eleger um sucessor. Por outro lado, 42% consideram que o próximo governador deve ser um nome indicado por ele, enquanto 9% não souberam responder.

O dado surge como um desafio para o grupo político ligado ao ex-governador, especialmente no contexto da sucessão estadual. O atual chefe do Executivo, Mateus Simões (PSD), assumiu o cargo com a missão de dar continuidade à gestão e tenta se consolidar como herdeiro político.

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A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.482 eleitores em Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de abril. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-08646/2026.

