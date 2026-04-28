Quaest: Cleitinho lidera 1º turno e venceria todos os cenários de 2º turno
Senador do Republicanos aparece à frente com folga em diferentes configurações; levantamento também indica vantagem em eventuais disputas diretas
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Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28/4) mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança da corrida pelo governo de Minas Gerais em todos os cenários de primeiro turno testados para as eleições de 2026. O levantamento também indica que o parlamentar venceria todos os adversários em simulações de segundo turno.
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No principal cenário de primeiro turno, Cleitinho registra 30% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), com 14%, e pelo senador Rodrigo Pacheco (PSB), que soma 8%.
O governador Mateus Simões (PSD) e o influenciador Ben Mendes (Missão) aparecem com 4% cada, seguidos por Maria da Consolação (Psol), com 3%. Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (MDB) têm 2% cada. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 20%, enquanto 13% se declaram indecisos.
Cenário 1 (principal):
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 30%
- Alexandre Kalil (PDT): 14%
- Rodrigo Pacheco (PSB): 8%
- Ben Mendes (Missão): 4%
- Mateus Simões (PSD): 4%
- Maria da Consolação Rocha (Psol): 3%
- Flávio Roscoe (PL): 2%
- Gabriel Azevedo (MDB): 2%
- Rafael Duda (PSTU): 0%
- Túlio Lopes (PCB): 0%
- Indecisos: 13%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 20%
Nos cenários alternativos, o senador amplia a vantagem. Sem Kalil, Cleitinho chega a 35%, enquanto Pacheco sobe para 11% e Mateus Simões marca 5%. Na ausência de Pacheco, Cleitinho atinge 37%, com Kalil em segundo, com 16%.
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Já em um cenário sem Cleitinho, Kalil assume a dianteira com 18%, seguido por Pacheco, com 12%, em um quadro que registra aumento expressivo de votos brancos e nulos, que chegam a 32%.
Outros cenários
Cenário 2 (sem Kalil)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%
- Rodrigo Pacheco (PSB): 11%
- Mateus Simões (PSD): 5%
- Ben Mendes (Missão): 4%
- Maria da Consolação (Psol): 4%
- Gabriel Azevedo (MDB): 3%
- Rafael Duda (PSTU): 0%
- Túlio Lopes (PCB): 0%
- Indecisos: 14%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 24%
Cenário 3 (sem Rodrigo Pacheco)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37%
- Alexandre Kalil (PDT): 16%
- Maria da Consolação (Psol): 4%
- Ben Mendes (Missão): 3%
- Gabriel Azevedo (MDB): 3%
- Mateus Simões (PSD): 3%
- Rafael Duda (PSTU): 0%
- Túlio Lopes (PCB): 0%
- Indecisos: 14%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 20%
Cenário 4 (sem Cleitinho)
- Alexandre Kalil (PDT): 18%
- Rodrigo Pacheco (PSB): 12%
- Ben Mendes (Missão): 6%
- Mateus Simões (PSD): 5%
- Gabriel Azevedo (MDB): 4%
- Maria da Consolação (Psol): 4%
- Rafael Duda (PSTU): 0%
- Túlio Lopes (PCB): 0%
- Indecisos: 19%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 32%
Segundo turno
As simulações de segundo turno reforçam a vantagem do senador. Em um eventual confronto com Kalil, Cleitinho venceria por 48% a 26%, segundo a pesquisa. Contra Pacheco, a diferença é de 43% a 23%. Em disputa com Mateus Simões, o placar seria de 46% a 13%. Em um embate com Flávio Roscoe, Cleitinho aparece com 45%, contra 13% do adversário.
Sem a presença do líder das pesquisas, o levantamento também testou confrontos entre outros nomes. Em uma disputa entre Pacheco e Mateus Simões, o senador soma 30%, contra 17% do governador. Já em um cenário entre Simões e Kalil, o governador aparece com 28%, frente a 18% do ex-prefeito.
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Cenários de 2º Turno
Cenário 1
- Cleitinho Azevedo: 48%
- Alexandre Kalil: 26%
- Indecisos: 8% | Branco/Nulo/Não vai votar: 18%
Cenário 2
- Cleitinho Azevedo: 43%
- Rodrigo Pacheco: 23%
- Indecisos: 10% | Branco/Nulo/Não vai votar: 24%
Cenário 3
- Cleitinho Azevedo: 46%
- Mateus Simões: 13%
- Indecisos: 11% | Branco/Nulo/Não vai votar: 30%
Cenário 4
- Cleitinho Azevedo: 45%
- Flávio Roscoe: 13%
- Indecisos: 11% | Branco/Nulo/Não vai votar: 31%
Cenário 5
- Rodrigo Pacheco: 30%
- Mateus Simões: 17%
- Indecisos: 14% | Branco/Nulo/Não vai votar: 39%
Cenário 6
- Mateus Simões: 28%
- Alexandre Kalil: 18%
- Indecisos: 17% | Branco/Nulo/Não vai votar: 37%
A pesquisa ouviu 1.482 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 22 e 26 de abril de 2026. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-08646/2026.