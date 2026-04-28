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ELEIÇÕES 2026

Quaest: Cleitinho lidera 1º turno e venceria todos os cenários de 2º turno

Senador do Republicanos aparece à frente com folga em diferentes configurações; levantamento também indica vantagem em eventuais disputas diretas

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
28/04/2026 08:00

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Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Alexandre Kalil (PDT) são nomes considerados ao governo de Minas
Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Alexandre Kalil (PDT) são nomes considerados ao governo de Minas crédito: Saulo Cruz/Agência Senado e Jair Amaral/EM/D.A. Press

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28/4) mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança da corrida pelo governo de Minas Gerais em todos os cenários de primeiro turno testados para as eleições de 2026. O levantamento também indica que o parlamentar venceria todos os adversários em simulações de segundo turno.

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No principal cenário de primeiro turno, Cleitinho registra 30% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), com 14%, e pelo senador Rodrigo Pacheco (PSB), que soma 8%.

O governador Mateus Simões (PSD) e o influenciador Ben Mendes (Missão) aparecem com 4% cada, seguidos por Maria da Consolação (Psol), com 3%. Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (MDB) têm 2% cada. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 20%, enquanto 13% se declaram indecisos.

Cenário 1 (principal):

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 30%
  • Alexandre Kalil (PDT): 14%
  • Rodrigo Pacheco (PSB): 8%
  • Ben Mendes (Missão): 4%
  • Mateus Simões (PSD): 4%
  • Maria da Consolação Rocha (Psol): 3%
  • Flávio Roscoe (PL): 2%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 2%
  • Rafael Duda (PSTU): 0%
  • Túlio Lopes (PCB): 0%
  • Indecisos: 13%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Nos cenários alternativos, o senador amplia a vantagem. Sem Kalil, Cleitinho chega a 35%, enquanto Pacheco sobe para 11% e Mateus Simões marca 5%. Na ausência de Pacheco, Cleitinho atinge 37%, com Kalil em segundo, com 16%.

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Já em um cenário sem Cleitinho, Kalil assume a dianteira com 18%, seguido por Pacheco, com 12%, em um quadro que registra aumento expressivo de votos brancos e nulos, que chegam a 32%.

Outros cenários

Cenário 2 (sem Kalil)

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%
  • Rodrigo Pacheco (PSB): 11%
  • Mateus Simões (PSD): 5%
  • Ben Mendes (Missão): 4%
  • Maria da Consolação (Psol): 4%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 3%
  • Rafael Duda (PSTU): 0%
  • Túlio Lopes (PCB): 0%
  • Indecisos: 14%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Cenário 3 (sem Rodrigo Pacheco)

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37%
  • Alexandre Kalil (PDT): 16%
  • Maria da Consolação (Psol): 4%
  • Ben Mendes (Missão): 3%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 3%
  • Mateus Simões (PSD): 3%
  • Rafael Duda (PSTU): 0%
  • Túlio Lopes (PCB): 0%
  • Indecisos: 14%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Cenário 4 (sem Cleitinho)

  • Alexandre Kalil (PDT): 18%
  • Rodrigo Pacheco (PSB): 12%
  • Ben Mendes (Missão): 6%
  • Mateus Simões (PSD): 5%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 4%
  • Maria da Consolação (Psol): 4%
  • Rafael Duda (PSTU): 0%
  • Túlio Lopes (PCB): 0%
  • Indecisos: 19%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 32%

Segundo turno

As simulações de segundo turno reforçam a vantagem do senador. Em um eventual confronto com Kalil, Cleitinho venceria por 48% a 26%, segundo a pesquisa. Contra Pacheco, a diferença é de 43% a 23%. Em disputa com Mateus Simões, o placar seria de 46% a 13%. Em um embate com Flávio Roscoe, Cleitinho aparece com 45%, contra 13% do adversário.

Sem a presença do líder das pesquisas, o levantamento também testou confrontos entre outros nomes. Em uma disputa entre Pacheco e Mateus Simões, o senador soma 30%, contra 17% do governador. Já em um cenário entre Simões e Kalil, o governador aparece com 28%, frente a 18% do ex-prefeito.

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Cenários de 2º Turno

Cenário 1

  • Cleitinho Azevedo: 48%
  • Alexandre Kalil: 26%
  • Indecisos: 8% | Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Cenário 2

  • Cleitinho Azevedo: 43%
  • Rodrigo Pacheco: 23%
  • Indecisos: 10% | Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Cenário 3

  • Cleitinho Azevedo: 46%
  • Mateus Simões: 13%
  • Indecisos: 11% | Branco/Nulo/Não vai votar: 30%

Cenário 4

  • Cleitinho Azevedo: 45%
  • Flávio Roscoe: 13%
  • Indecisos: 11% | Branco/Nulo/Não vai votar: 31%

Cenário 5

  • Rodrigo Pacheco: 30%
  • Mateus Simões: 17%
  • Indecisos: 14% | Branco/Nulo/Não vai votar: 39%

Cenário 6

  • Mateus Simões: 28%
  • Alexandre Kalil: 18%
  • Indecisos: 17% | Branco/Nulo/Não vai votar: 37%

A pesquisa ouviu 1.482 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 22 e 26 de abril de 2026. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-08646/2026.

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