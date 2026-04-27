Secretário de Estado de Educação de Minas Gerais é exonerado do cargo

Rossieli Soares, que exercia a função de secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, foi exonerado do cargo na noite desta segunda-feira (27/4) pelo governador Mateus Simões (PSD). A destituição foi confirmada pelo Executivo do Estado, por meio de nota oficial. Quem assumirá a pasta será Gustavo Braga.

A trajetória de Rossieli Soares à frente da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) durou cerca de 7 meses: ele foi empossado no dia 6 de agosto de 2025, pelo então governador Romeu Zema (Novo), quando substituiu Igor de Alvarenga na pasta.

Apesar de ter permanecido no cargo durante pouco tempo, Rossieli Soares se envolveu em diferentes polêmicas. Entre elas, estão a consulta para ampliação das escolas cívico-militares no estado e a proposta de parceria público-privada (PPP) para 95 unidades estaduais de ensino da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do Norte do estado.

Outro capítulo controvertido que ocorreu durante esse período foi o cancelamento do chamado Aulão de Inteligência Artificial (IA), no Mineirão, em Belo Horizonte: organizado pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Google for Education, o evento acabou não acontecendo devido a uma briga generalizada de estudantes dentro do estádio.

Antes de se tornar secretário em Minas Gerais, Rossieli Soares havia sido nomeado ministro da Educação em 2018, pelo então presidente Michel Temer (MDB), e liderado as secretarias de Educação dos estados do Amazonas, do Pará e de São Paulo.

Novo secretário é servidor de carreira