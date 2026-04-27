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Secretário de Estado de Educação de Minas Gerais é exonerado do cargo

Destituição de Rossieli Soares foi confirmada pelo Executivo do Estado, por meio de nota; quem assumirá a pasta será o servidor de carreira Gustavo Braga

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Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
27/04/2026 22:44

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Rossieli Soares já foi ministro da Educação do Brasil no governo de Michel Temer (MDB) e ocupou cargo nos estados do Amazonas, Pará e São Paulo.
Rossieli Soares já foi ministro da Educação do Brasil no governo de Michel Temer (MDB) e ocupou cargo nos estados do Amazonas, Pará e São Paulo crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

Rossieli Soares, que exercia a função de secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, foi exonerado do cargo na noite desta segunda-feira (27/4) pelo governador Mateus Simões (PSD). A destituição foi confirmada pelo Executivo do Estado, por meio de nota oficial. Quem assumirá a pasta será Gustavo Braga.

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A trajetória de Rossieli Soares à frente da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) durou cerca de 7 meses: ele foi empossado no dia 6 de agosto de 2025, pelo então governador Romeu Zema (Novo), quando substituiu Igor de Alvarenga na pasta. 

Apesar de ter permanecido no cargo durante pouco tempo, Rossieli Soares se envolveu em diferentes polêmicas. Entre elas, estão a consulta para ampliação das escolas cívico-militares no estado e a proposta de parceria público-privada (PPP) para 95 unidades estaduais de ensino da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do Norte do estado. 

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Outro capítulo controvertido que ocorreu durante esse período foi o cancelamento do chamado Aulão de Inteligência Artificial (IA), no Mineirão, em Belo Horizonte: organizado pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Google for Education, o evento acabou não acontecendo devido a uma briga generalizada de estudantes dentro do estádio

Antes de se tornar secretário em Minas Gerais, Rossieli Soares havia sido nomeado ministro da Educação em 2018, pelo então presidente Michel Temer (MDB), e liderado as secretarias de Educação dos estados do Amazonas, do Pará e de São Paulo.

Novo secretário é servidor de carreira

O sucessor de Rossieli Soares na SEE/MG, Gustavo Braga, atualmente exercia o cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Governo. A data da posse dele ainda não foi informada pelo Executivo estadual.

Formado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e com mestrado em Liderança e Gestão Pública (Centro de Liderança Pública), Gustavo Braga é servidor estadual da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo do Estado de Minas Gerais desde o ano de 2013.

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Na Secretaria de Estado da Educação, Gustavo Braga foi chefe de gabinete e chefe da Assessoria Estratégica e, de acordo com o governo estadual, conduziu o "planejamento estratégico da instituição e projetos de modernização da gestão educacional".

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