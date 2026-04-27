TJMG elege Vicente de Oliveira Silva como novo presidente

O desembargador Vicente de Oliveira Silva foi eleito, nesta segunda-feira (27/4), o novo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para o biênio 2026-2028. Atual superintendente administrativo adjunto da Corte, ele recebeu 86 votos em sessão especial do Tribunal Pleno. A posse está marcada para 1º de julho, às 17h, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

A eleição contou com a participação de 146 desembargadores e foi concluída em 43 minutos. Houve ainda o registro de um voto em branco e nenhuma abstenção. A votação ocorreu de forma híbrida, com participação presencial e remota.

A sessão foi conduzida pelo atual presidente da Corte, desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior, e integrou o processo de escolha dos cargos de direção do tribunal, além dos membros do Órgão Especial e do Conselho de Magistratura. Todos os desembargadores foram convocados e participaram da votação.

Além da presidência, também foram definidos outros postos da administração do Judiciário mineiro. O desembargador Leopoldo Mameluque foi eleito vice-corregedor-geral de Justiça, enquanto a desembargadora Sandra Fonseca assumirá o cargo de primeira vice-presidente.

Currículo do novo presidente

Natural de Água Boa, no Vale do Rio Doce mineiro, Vicente de Oliveira Silva tem trajetória consolidada no sistema de Justiça. Bacharel em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1985, iniciou a carreira pública em 1979, como técnico judiciário da Justiça Federal, função que exerceu até 1992.

Na sequência, atuou como promotor de Justiça entre 1992 e 1995, com passagens pelas comarcas de Matozinhos, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas e Santa Luzia. Em 1995, ingressou na magistratura mineira, onde construiu carreira em diversas comarcas, incluindo Contagem, Vespasiano, Itamarandiba, Diamantina, Nova Lima e a capital.

Ao longo da trajetória, acumulou funções de destaque dentro do Judiciário. Foi juiz coordenador dos Juizados Especiais da capital entre 2008 e 2014, além de ter presidido a 7ª Turma Recursal Cível do Grupo Jurisdicional de Belo Horizonte. Também integrou o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais de Minas Gerais por sete anos.

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Entre outras funções, esteve à frente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG no biênio 2016-2018 e participou do Comitê Gestor Nacional do sistema Projudi, vinculado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Vicente de Oliveira Silva tomou posse como desembargador do TJMG em 30 de abril de 2014.