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Simões se reúne com forças de segurança para debater PEC de reajuste anual

Secretário de Governo, Castellar Guimarães Neto, recebeu lideranças no Prédio Tiradentes, na Cidade Administrativa

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
24/04/2026 19:43 - atualizado em 24/04/2026 19:49

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Mateus Simões, governador de Minas Gerais
Mateus Simões, governador de Minas Gerais crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), se reuniu de forma remota com representantes das forças de segurança estaduais para debater detalhes da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 40/2024, que prevê revisão anual da remuneração dos servidores da categoria.

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O secretário de Governo, Castellar Guimarães Neto, recebeu lideranças no Prédio Tiradentes, na Cidade Administrativa. Representantes da Polícia Militar, Civil, Penal e do Corpo de Bombeiros estiveram presentes. O governador participou remotamente.

Segundo o governo, foram discutidos “pontos técnicos da proposta e alinhamentos institucionais para o avanço da medida”.

Reajuste das forças de segurança

A falta de recomposição salarial para as categorias das forças de segurança é o calcanhar de Aquiles da gestão de Romeu Zema (Novo) e de Simões. A situação gerou grande desconforto com nomes importantes da direita que representam os servidores da segurança politicamente, como os deputados estaduais Cristiano Caporezzo (PL) e Sargento Rodrigues (PL).

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Na contramão, Simões decidiu apoiar uma proposta que estabelece que a remuneração dos servidores públicos estaduais deve ser fixada ou revista sempre no mês de janeiro, com extensão aos aposentados e pensionistas. No caso das forças de segurança, o texto determina que o Executivo promova uma revisão em até 180 dias, observando uma proporção entre os salários da carreira.

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O movimento é entendido como uma tentativa do governador de se aproximar desse setor, que pode ser decisivo nas eleições de outubro. Simões é pré-candidato à reeleição e busca unificar a direita em torno de sua chapa.

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