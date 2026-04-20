Governador de Minas demite secretário da Fazenda
Luis Cláudio Gomes foi exonerado após demitir toda corregedoria da pasta e depois recuar da decisão. Comando será assumido pela adjunta Luciana Mundim
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Três dias depois que o secretário da Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, demitiu toda a Corregedoria e voltou atrás, conforme informou com exclusividade o jornal Estado de Minas, ele foi demitido pelo governador. A decisão de Mateus Simões foi anunciada nesta tarde (20), em nota à imprensa.
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Desde a sexta(17) passada, a reportagem do EM solicitava posicionamento do governador sobre o inédito caso, que caiu como “terremoto” na Secretaria da Fazenda.
Sem apresentar as razões, o governador decidiu exonerar Luiz Cláudio Gomes. Na sexta, o secretário havia demitido o corregedor-geral da pasta e toda a sua equipe.
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De um lado, a medida foi comparada a algum tipo de blindagem diante de eventual investigação feita pela corregedoria e que poderia afetar o alto escalão ou assessores muito próximos do secretário. Em outra versão, a suspeita é de algum escândalo dentro da própria secretaria ou corregedoria.
Luiz Cláudio foi secretário adjunto de Fazenda de 2019 a 2024, quando assumiu a secretaria. Ele será substituído por Luciana Mundim. Advogada tributarista, ela foi a primeira mulher a ser nomeada secretária-adjunta da Fazenda, em 2024. Antes, Luciana foi presidente do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais e gerente de Assuntos Tributários da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg).
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Para a função de secretário-adjunto, Mateus Simões nomeará Fábio Amaral, atual subsecretário do Tesouro. Ainda na nota, o governador Mateus Simões agradece "o período em que Luiz Cláudio serviu ao estado e deseja bom trabalho à Luciana Mundim e ao Fabio Amaral.”