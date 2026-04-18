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FUNCIONALISMO

Secretário da Fazenda recua após demitir cúpula da Corregedoria

Revogação das exonerações foi publicada neste sábado (18/4) no Diário Oficial de Minas Gerais

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
18/04/2026 11:12 - atualizado em 18/04/2026 12:33

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Decisão publicada no Diário Oficial que exonerou corregedor-geral da Secretaria de Estado da Fazenda e toda a sua equipe foi revogada. Na foto, fachada de prédio na Cidade Administrativa
Decisão publicada no Diário Oficial que exonerou corregedor-geral da Secretaria de Estado da Fazenda e toda a sua equipe foi revogada. Na foto, fachada de prédio na Cidade Administrativa crédito: Euler Junior/EM/D.A Press

O secretário de estado da Fazenda, Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes, voltou atrás em sua decisão de exonerar o corregedor-geral da pasta e toda a sua equipe, conforme publicado com exclusividade pelo jornalista Orion Teixeira, colunista do Estado de Minas, nessa sexta-feira (17/4). 

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Em ato publicado neste sábado (18/4), Gomes revogou a decisão e renomeou o corregedor José Henrique Righi Rodrigues e sua equipe: Reinaldo Luiz Gibaja de Souza Valente, Luiz Alberto Mesquita de Araujo, Maria Helena Barbosa e José Marcos Pinto Álvares.

A decisão, segundo apurou a reportagem, aconteceu após todos os superintendentes regionais da Fazenda ameaçarem deixar o cargo em protesto contra as demissões e levar o caso ao governador mineiro, Mateus Simões (PSD). 

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Em nota, a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais (Affemg) e o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais (Sindifisco-MG) criticaram a decisão e questionaram como ficariam as sindicâncias em andamento na corregedoria da Fazenda, que tem por objetivo investigar, exclusivamente, atos cometidos pelos auditores e servidores do fisco mineiro.

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A SEF-MG não se manifestou sobre os motivos da exoneração e do cancelamento da decisão.

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