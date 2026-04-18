Secretário da Fazenda recua após demitir cúpula da Corregedoria

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O secretário de estado da Fazenda, Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes, voltou atrás em sua decisão de exonerar o corregedor-geral da pasta e toda a sua equipe, conforme publicado com exclusividade pelo jornalista Orion Teixeira, colunista do Estado de Minas, nessa sexta-feira (17/4).

Em ato publicado neste sábado (18/4), Gomes revogou a decisão e renomeou o corregedor José Henrique Righi Rodrigues e sua equipe: Reinaldo Luiz Gibaja de Souza Valente, Luiz Alberto Mesquita de Araujo, Maria Helena Barbosa e José Marcos Pinto Álvares.

A decisão, segundo apurou a reportagem, aconteceu após todos os superintendentes regionais da Fazenda ameaçarem deixar o cargo em protesto contra as demissões e levar o caso ao governador mineiro, Mateus Simões (PSD).

Em nota, a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais (Affemg) e o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais (Sindifisco-MG) criticaram a decisão e questionaram como ficariam as sindicâncias em andamento na corregedoria da Fazenda, que tem por objetivo investigar, exclusivamente, atos cometidos pelos auditores e servidores do fisco mineiro.

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A SEF-MG não se manifestou sobre os motivos da exoneração e do cancelamento da decisão.