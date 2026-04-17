Secretário da Fazenda de Minas demite corregedor-geral e equipe

O secretário de Estado da Fazenda, Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes, demitiu o corregedor-geral da pasta e toda a sua equipe. O ato foi publicado no diário oficial do Estado nesta sexta (17). Foram exonerados o corregedor José Henrique Righi Rodrigues e sua equipe: Reinaldo Luiz Gibaja de Souza Valente, Luiz Alberto Mesquita de Araujo, Maria Helena Barbosa e José Marcos Pinto Álvares.

Servidores graduados compararam a decisão a um “terremoto” dentro da Secretaria, e a reação foi imediata da administração. Na falta de justificativa, as especulações correram soltas. De um lado, a medida foi comparada a algum tipo de blindagem diante de eventual investigação feita pela Corregedoria e que poderia afetar o alto escalão ou pessoas próximas ao secretário. Em outra versão, a suspeita é de algum escândalo dentro da própria corregedoria.

No final do dia, diante das reações, o secretário recuou e teria dito que, na edição do diário oficial deste sábado, o ato seria totalmente desfeito.

Publicação no Diário Oficial do Estado que exonera o corregedor-geral da Secretaria de Estado da Fazenda e sua equipe Reprodução

A Corregedoria é um órgão dentro da Fazenda estadual que apura atos ilícitos dos servidores da própria pasta. A partir daí, várias questões foram levantadas. “Seria uma operação abafa? De quê?”. E mais: como ficarão as sindicâncias e todos os processos em andamento? Como ficam os elementos de apuração que estavam aos cuidados da Corregedoria? A quem interessa eliminar esse histórico? A que serve?

Há um ano, foi denunciado, por exemplo, a existência de documento falso, com carimbo oficial, dentro da Secretaria, alterando o plano de cargos e a carreira. A autoria foi atribuída à Secretaria de Recursos Humanos. À época, o secretário teria desaconselhado a investigação, alegando que o ambiente não era propício. Tudo indica que a Corregedoria fez o seu papel e prosseguiu na apuração.

O ato de demissões nunca havia acontecido na história de mais de 130 anos da Secretaria. O imbróglio surgiu em um momento de grandes desafios no ambiente fazendário do Estado. Alguns cargos de confiança questionaram ainda se a decisão era de conhecimento do governador Mateus Simões (PSD), considerando a relevância da estrutura Fazendária para a manutenção do Estado.

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O recuo do secretário poderá afetar ainda mais o desgaste dele perante a administração interna, que avalia que suas recentes decisões representariam “desmonte” da pasta.