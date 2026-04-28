Genial/Quaest: os candidatos mais rejeitados ao governo e Senado em Minas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28/4) indica que os pré-candidatos mais conhecidos ao governo de Minas Gerais e ao Senado concentram também os maiores índices de rejeição. O ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT) e o senador Rodrigo Pacheco (PSB) lideram nesse indicador, que mede o percentual de eleitores que afirmam não votar de jeito nenhum em determinado nome.

No cenário estadual, Kalil aparece com 36% de rejeição, seguido por Pacheco, com 28%. Na sequência, surgem o governador Mateus Simões (PSD) e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), com 20% cada. Também figuram na lista Gabriel Azevedo (MDB), com 15%; Ben Mendes (Missão), marcando 12%; Flávio Roscoe (PL), com 9%; e Maria da Consolação (Psol), com 8%.

Na disputa pelo Senado, o deputado federal Aécio Neves (PSDB) lidera com folga a rejeição, alcançando cerca de 51% do eleitorado. Em seguida aparecem Carlos Viana (PSD), com 16% e Marília Campos (PT), com 15%. Domingos Sávio (PL), Vanessa Portugal (PSTU) e Eduardo Costa (Cidadania), têm 10% de rejeição cada.

Jarbas Soares (PSB), Áurea Carolina (Psol) e Euclyes Pettersen (Republicanos) têm 9% de rejeição cada, enquanto Marcelo Aro (PP), 8%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa ouviu 1.482 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 22 e 26 de abril de 2026. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-08646/2026.

