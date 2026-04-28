Quaest: em Minas, candidatos de Lula e Zema patinam e Cleitinho lidera com folga

O apoio dado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao senador Rodrigo Pacheco (PSB) não produziu, pelo menos por enquanto, resultados significativos nas intenção de votos em Minas Gerais, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nessa terça-feira, 28. Pacheco aparece em terceiro lugar, marcando entre 8% e 12% das intenções de voto, nos quatro cenários consultados.

Ele está atrás do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que tem intenções de voto entre 30% e 37%, e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), candidato que se mostra mais independente no alinhamento político e obtém entre 14% e 18%.

O ex-governador Romeu Zema (Novo), que é pré-candidato à presidente e que tem 52% de avaliação positiva do seu governo, também ainda não conseguiu transferir seu prestígio ao nome escolhido para a disputa. O atual governador, Mateus Simões (PSD), está em quarto lugar, marcando entre 3% e 5% das intenções de voto.

A pesquisa indicou ainda que 49% dizem que Zema (Novo) não merece eleger o sucessor, enquanto e 42% defendem que sim. Além disso, 37% dos eleitores mineiros preferem que o próximo governador seja independente, 30% aliado de Lula e 28% aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Franco favorito, Cleitinho disse que só decidirá se será candidato em junho deste ano, apesar das pressões que estão sendo feitas pelo PL para que ele antecipe a decisão e monte, em Minas, um palanque para o pré-candidato do PL, senador Flávio Bolsonaro (RJ).

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Essa é primeira pesquisa Quaest sobre as intenções de voto para governador e senadores em Minas Gerais. A pesquisa ouviu entre os dias 22 e 26 de abril 1.482 eleitores em 69 municípios sorteados no estado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo e o nível de confiança é de 95%.