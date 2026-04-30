Zema ironiza rejeição de Messias: 'Fico triste com uma notícia dessa’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) reagiu à rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) com publicações em tom irônico e críticas à Suprema Corte. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Zema resgatou uma gravação antiga em que aparece soltando fogos de artifício em sua casa e escreveu: “Fico triste com uma notícia dessa”, em referência à derrota do governo no Senado.

Na legenda da postagem, o ex-governador afirmou: “Se os intocáveis do PT e do STF estão tristes, o Brasil tá feliz”. Em outra publicação, classificou o resultado como um “golaço do Brasil” e voltou a criticar o que chamou de politização do Supremo. “Um basta à politização do STF! Um basta ao comportamento vergonhoso de ministros! Um basta às perseguições!”, escreveu.

Zema também divulgou um vídeo em que comenta diretamente a decisão do Senado. Na gravação, diz que a Casa “fez o que tinha de ser feito” ao barrar “mais uma indicação política” e repete críticas a ministros da Corte. “O Brasil está se levantando”, afirma, ao mencionar os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes do STF e defender o fim de “intocáveis”.

Se os intocáveis do PT e do STF estão tristes, o Brasil tá feliz ???????????? pic.twitter.com/RWxfYIFKb6 — Romeu Zema (@RomeuZema) April 29, 2026

- Toc toc toc

- quem é?

- o fim da farra dos intocáveis chegando!! ???????????? pic.twitter.com/Ya21FTVw0T — Romeu Zema (@RomeuZema) April 30, 2026

Barrado no STF

A manifestação ocorreu após o Senado rejeitar, na quarta-feira (29/4), a indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, ao STF. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele não alcançou a maioria absoluta necessária para aprovação, em uma votação secreta. Foi a primeira vez, desde 1894, que o Senado rejeitou um nome indicado pelo presidente da República para a Corte.

O episódio também se insere no contexto da pré-campanha de Zema, que tem adotado como uma de suas principais linhas de discurso críticas ao Supremo Tribunal Federal.

Rojão

O vídeo resgatado por Zema, em que aparece soltando fogos, já havia sido alvo de questionamentos anteriormente. À época, a gravação mostrava o então governador comemorando a derrota do PT em um processo judicial.

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Uma lei municipal de Belo Horizonte, em vigor desde 2022, proíbe o uso de fogos de artifício com efeito sonoro. Após a repercussão, o governo de Minas informou que o som teria sido inserido na edição do vídeo, mas não apresentou a versão original da filmagem.

