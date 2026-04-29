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CAMINHO AO STF

Derrotado no Senado, Messias fala em "plano de Deus"

Após ter o nome rejeitado para o Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias adota tom de resignação, afirma que "lutou o bom combate" e diz ter sido alvo de mentiras durante os cinco meses de tramitação no Senado Federal

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Wal Lima - Correio Braziliense
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Wal Lima - Correio Braziliense
Repórter
29/04/2026 23:47 - atualizado em 29/04/2026 23:58

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O Advogado-Geral da União, Jorge Messias, fala à imprensa após derrota no Senado Federal
Ed Alves / CB / DA Press crédito: Ed Alves / CB / DA Press

Após a derrota no plenário do Senado Federal para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias adotou um tom sereno e de resignação ao comentar o resultado da votação. Em pronunciamento à imprensa ainda na noite desta quarta-feira (29/4) o advogado-geral da União afirmou que sai do processo com “coração leve” e com a sensação de ter cumprido seu papel de forma “íntegra e franca”.

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Messias destacou que, ao longo de cinco meses, se submeteu ao escrutínio previsto no rito constitucional, sendo recebido por dezenas de senadores, aos quais agradeceu pela receptividade e pelos votos que recebeu. Sem fazer críticas diretas à condução do processo, ressaltou que respeita a decisão soberana do plenário e classificou a reprovação como parte do jogo democrático.

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“Tem dias de vitórias e tem dias de derrotas. Nós temos que aceitar. O Senado é soberano. O plenário falou, e faz parte do processo democrático saber ganhar e saber perder”, afirmou.

O ministro também afirmou ter enfrentado, durante o processo, uma tentativa de “desconstrução” da própria imagem, citando a circulação de “mentiras” ao longo dos últimos meses. Ainda assim, disse sair grato pela oportunidade e pela confiança recebida, reforçando que considera ter “lutado o bom combate”.

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Em um discurso marcado por referências à fé, Messias disse acreditar que a trajetória está “nas mãos de Deus” e que enxerga o resultado como parte de um propósito maior. Apesar de reconhecer o peso político e pessoal da derrota, afirmou que sua história “não acaba aqui” e ressaltou que segue convicto da própria trajetória.

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