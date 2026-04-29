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BARRADO NO STF

Não é simples passar por reprovação, mas Senado é soberano e temos que aceitar, diz Messias

Ministro teve indicação ao STF rejeitada pela Casa e afirmou que vida é feita de vitórias e derrotas

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AUGUSTO TENÓRIO E CAROLINA LINHARES
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AUGUSTO TENÓRIO E CAROLINA LINHARES
Repórter
29/04/2026 21:16

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Governo sofre derrota acachapante no Senado: Messias é rejeitado por 42 votos a 34
Governo sofre derrota acachapante no Senado: Messias é rejeitado por 42 votos a 34 crédito: Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, 46, afirmou nesta quarta-feira (29) que não é fácil passar por uma rejeição do Senado, mas que a Casa é soberana e é preciso aceitar suas decisões.

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O Senado impôs uma derrota histórica ao presidente Lula (PT) e rejeitou a indicação de Messias ao STF (Supremo Tribunal Federal).

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A decisão é resultado de uma queda de braço entre o Congresso e o Palácio do Planalto, somada a um longo processo de desgaste da cúpula do Judiciário e de um fortalecimento da direita no cenário que antecede as eleições.

"Não é simples alguém com minha trajetória passar por uma reprovação, mas aprendi que minha vida está nas mãos de Deus. Ele sabe de todas as coisas, tem um plano. Eu cumpro meu propósito, e às vezes as respostas que nos confrontamos não são as que gostaríamos. Lutei pelo bom combate como todo cristão", afirmou Messias na primeira fala após a decisão do Senado.

Em votação secreta, 42 senadores se manifestaram contra a aprovação de Messias para o STF, e 34 foram a favor do indicado por Lula. Eram necessários 41 senadores favoráveis.

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O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, estava ao lado de Messias. "Cabe agora ao Senado explicar as razões dessa desaprovação e nós aceitarmos o resultado com a maior serenidade possível", afirmou Guimarães.

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