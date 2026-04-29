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DERROTA DO GOVERNO

Jaques Wagner tem reunião às pressas com Lula após derrota de Messias

Indicado por Lula ao STF, Jorge Messias teve sua indicação derrotada pelo Plenário do Senado

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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
29/04/2026 20:54 - atualizado em 29/04/2026 20:59

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O ex-ministro da Defesa Jacques Wagner
O ex-ministro da Defesa Jacques Wagner crédito: José Cruz/Agência Brasil

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (BA), se reúne com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta quarta-feira (29/4), no Palácio do Alvorada, após o Senado reprovar, por 42 votos contrários e 34 favoráveis, a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal.

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A reprovação de Messias foi uma derrota significativa ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão interrompe uma tradição de mais de 130 anos sem recusas a nomes indicados para a Corte.

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Wagner esteve com Lula, na tarde desta quarta, enquanto a Comissão de Constituição e Justiça do Senado votava o nome de Messias.

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O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, também se reuniu com Lula nesta quarta, e afirmou que acreditava em uma “vitória” do governo na indicação de Jorge Messias. Guimarães participa da reunião entre Lula e Wagner. 

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