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Boulos reage à reprovação de Messias no Senado: "Chantagem"

Indicado por Lula ao STF, Jorge Messias teve sua indicação rejeitada pelo Plenário do Senado

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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
29/04/2026 20:14

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Segundo ministro Guilherme Boulos, mudança é foco do governo e garante qualidade de vida ao trabalhador
Segundo ministro Guilherme Boulos, mudança é foco do governo e garante qualidade de vida ao trabalhador crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, reagiu à reprovação do Senado à indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal.

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Segundo Boulos, a derrota do governo se deu por causa de uma "alianca" entre bolsonarismo e a Chantagem política.

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"A aliança entre bolsonarismo e chantagem política venceram na rejeição ao nome de Jorge Messias ao STF. O Senado sai menor desse episódio lamentável", escreveu o ministro, em seu perfil no X.

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O Senado rejeitou, nesta quarta-feira, a indicação de Jorge Messias para o STF. A decisão representa uma derrota histórica ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às vésperas das eleições deste ano. A decisão interrompe uma tradição de mais de 130 anos sem recusas a nomes indicados para a Corte.

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