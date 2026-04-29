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Lula cogita indicar novo nome para o STF somente após as eleições

A avaliação no Palácio do Planalto é de que o momento é de fazer a "poeira baixar" e afastar a derrota acachapante da rejeição do ministro Jorge Messias (AGU) da campanha eleitoral

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
29/04/2026 20:46

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Lula cogita indicar novo nome para o STF somente após as eleições
Lula cogita indicar novo nome para o STF somente após as eleições crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva só deve indicar um novo nome para o STF (Supremo Tribunal Federal) após as eleições de outubro, afirmaram ao PlatôBR auxiliares do petista. A avaliação no Palácio do Planalto é de que o momento é de fazer a “poeira baixar” e afastar a derrota acachapante da rejeição do ministro Jorge Messias (AGU) da campanha eleitoral. 

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Lula ainda não tem um nome e escolherá o próximo indicado com calma. A avaliação nos corredores Planalto é de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), deu uma demonstração de força que fragiliza ainda mais a relação do governo com o Congresso. 

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Neste momento, não há previsão de que o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) seja indicado, como defendeu Alcolumbre antes de Lula indicar Messias. Conforme auxiliares do petista, isso seria uma sinalização clara de que o presidente se curvou a Alcolumbre.

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