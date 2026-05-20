STF tenta notificar Mario Frias sobre Dark Horse, mas deputado está nos EUA

O Supremo Tribunal Federal (STF) não conseguiu notificar, até o momento, o deputado federal Mario Frias (PL-SP) sobre o envio de emendas para o filme "Dark Horse", que trata da história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Frias é apontado como produtor-executivo da obra.



O longa está no centro do escândalo investigado pela Operação Compliance Zero, que apura as fraudes envolvendo o Banco Master. Daniel Vorcaro, dono do Master, teria prometido o envio de R$ 134 milhões para a produção, a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho de Jair Bolsonaro. Pelo menos R$ 61 milhões teriam sido, de fato, repassados.

Porém, a Polícia Federal (PF) suspeita que os valores, na verdade, foram usados para lavagem de dinheiro, tráfico de influência e evasão de divisas. Frias teria enviado as emendas para uma Organização Não-Governamental (ONG) ligada à produção do filme.

A PF apontou que ele repassou R$ 2 milhões ao Instituto Conhecer Brasil, entidade ligada à produtora audiovisual Go Up Entertainment, responsável pelas gravações.

Oficial de Justiça não o encontrou

Na segunda-feira (18/5), um oficial de Justiça foi até o endereço do parlamentar, em Brasília, mas foi informado que ele não mora no local há dois anos. O endereço foi informado pela Câmara após notificação do ministro Flávio Dino, relator de um pedido feito pela deputada Tabata Amaral (PSB-SP) para apuração do caso.

Frias também não foi encontrado em seu gabinete, que afirmou que ele está em missão internacional nos Estados Unidos, mas não soube dizer a data de retorno.

Segundo a Câmara dos Deputados, o deputado solicitou autorização para duas viagens oficiais: ao Bahrein, entre 12 e 18 de maio, e a Dallas, no Texas (EUA), entre 19 a 22 de maio.

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O ministro do STF Flávio Dino deu prazo de 48 horas para que a Câmara preste esclarecimentos sobre a viagem.