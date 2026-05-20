Produtora do filme de Bolsonaro só foi registrada após contrato com Vorcaro

Dados da Agência Nacional do Cinema indicam que a produtora Go Up Entertainment Ltda, responsável pelo filme biográfico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), "Dark Horse", só foi regulamentada no sistema federal após ter firmado contrato milionário com o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, investigado por fraudes milionárias.

A empresa foi registrada como CNPJ em dezembro de 2021, na subclasse de “estúdios cinematográficos” quanto às suas atividades. No entanto, foi cadastrada na Ancine apenas em 9 de julho de 2025. O dado foi divulgado pelo O Globo, confirmado pelo Estado de Minas e sugere a regulamentação da empresa apenas para a produção do filme.

Registro da produtora Go Up na Ancine foi feito em julho de 2025, meses após contrato firmado com Vorcaro Consulta Ancine feita pelo Estado de Minas

O cadastro na Ancine é necessário para poder registrar obras audiovisuais, enviar relatórios de comercialização, apresentar projetos de fomento, dentre outros.

Antes do “Dark Horse”, nenhum outro filme havia sido registrado pela empresa, bem como pela dona da empresa, Karina Ferreira da Gama, ou outros CNPJs dela, Go7 Assessoria e ONG Instituto Conhecer Brasil.

Mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil mostram que o registro oficial se deu apenas após contrato de investimento na casa dos milhões de Vorcaro para financiamento do filme.

Em um áudio, enviado em novembro de 2024, o senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) cobra uma transferência de R$ 134 milhões do ex-banqueiro para o patrocínio do filme. O investigado chegou a pagar R$ 61 milhões para a produção, valor que supera os custos de filmes que venceram o Oscar, como "Ainda Estou Aqui" e “Conclave”.

Já em dezembro de 2024, o deputado federal Mário Frias (PL), que é registrado como produtor-executivo do filme, enviou um áudio agradecendo Vorcaro pelo investimento que viabilizaram o filme e chamando-o de irmão. No entanto, quando o áudio de Flávio foi divulgado, Frias afirmou que “não há um centavo do Master” no filme e que, se houvesse, “não haveria problema” porque “trata-se de uma relação estritamente privada entre adultos capazes, sem um único real de dinheiro público envolvido”.

Posteriormente, ele voltou atrás e disse que Vorcaro ou o Master não são signatários de relacionamento jurídico, e que o contrato é firmado com a Entre Investimentos e Participações. No entanto, a Entre mantinha parceria com outros empreendimentos ligados a Vorcaro.

Investimento milionário

Em entrevista à TV Globo e ao Globonews, Karina afirmou que o orçamento já utilizado no filme é de US$ 13 milhões – o que equivale a aproximadamente R$ 65,65 milhões. Com isso, o montante transferido pelo empresário representa cerca de 92% do orçamento atual da produção. Segundo a produtora, todos que estavam à frente da produção tiveram que buscar novos investidores após a prisão de Vorcaro, em novembro de 2025.

Dentre os investimentos feitos no filme, está a contratação do ator Jim Caviezel, conhecido por interpretar Jesus em “A Paixão de Cristo”, no papel de Bolsonaro.

A responsável pela produtora ainda argumentou que todo o dinheiro usado no filme veio do fundo Heavensgate, que é sediado nos Estados Unidos e administrado pelo advogado Paulo Calixto, que é aliado do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Investigações da Polícia Federal (PF) indicam que a empresa Entre Investimentos e Participações, ligada a Vorcaro, foi a fonte de recursos para o filme. Outra linha de investigação suspeita que o dinheiro investido pode ter custeado as despesas de Eduardo nos Estados Unidos.

O “Dark Horse” está em fase de pós-produção, com inclusão de efeitos especiais e sonorização. De acordo com a dona da GoUp, o longa ainda precisa de recursos. A previsão de estreia é ainda em 2026, mas ainda não há data exata divulgada.

Ligação provoca queda de Flávio

A ligação de Flávio com Vorcaro em relação à produção do filme foi vista com maus olhos pelo eleitorado. Com a divulgação, as intenções de votos no bolsonarista caíram. Nova pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada na terça-feira (19/5) mostra que Flávio caiu 5,4 pontos percentuais nas intenções de voto, totalizando 34,3% das sinalizações de voto e deixando com que o atual presidente pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha ampla vantagem, com 47% das intenções de voto.

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A pesquisa provocou questionamentos da equipe da pré-campanha de Flávio. Horas depois da divulgação da pesquisa, a coordenação jurídica acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para questionar o levantamento, argumentando que a metodologia adotada pelo instituto teria induzido os entrevistados a uma percepção negativa sobre o nome do Partido Liberal.