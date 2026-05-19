Áudio: Mário Frias chama Vorcaro de irmão e agradece por filme de Bolsonaro

O deputado federal Mário Frias (PL-SP), produtor executivo do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), “Dark Horse”, enviou áudio ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, agradecendo-o pelo investimento que viabilizaria o longa-metragem. A informação foi veiculada pelo site Intercept Brasil, nesta terça-feira (19/5).

O áudio foi enviado em 11 de dezembro de 2024, logo após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), agora pré-candidato à Presidência da República, mediar negociação para Vorcaro investir cerca de R$ 134 milhões na produção do filme.

“Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente. Vai ser muito importante para o nosso país. Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?”, disse Mário Frias, que foi secretário especial de Cultura no governo Bolsonaro.

Ainda segundo o Intercept, a mensagem foi enviada menos de uma hora após o horário em que estava previsto um encontro entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro na casa do banqueiro em Brasília. Não há confirmação se a reunião ocorreu.

Quatro dias depois, Frias atualizou o dono do Banco Master sobre a negociação com o diretor Cyrus Nowrasteh e a possibilidade de ter o ator Jim Caviezel interpretando Bolsonaro. “Vai ser a maior superprodução de uma história brasileira”, se empolgou o deputado.

A defesa de Mário Frias diz que ele não exerceu papel de articulador político ou financeiro em nome de Vorcaro, mas admitiu os contatos e afirmou que eles “refletem apenas uma relação legítima entre idealizador do projeto e um potencial apoiador privado da iniciativa”.

Flávio Bolsonaro

Na semana passada, o Intercept havia revelado que o pré-candidato mediou o investimento de Vorcaro no filme e o cobrou por parcelas atrasadas. Pelo menos R$ 61 milhões foram repassados pelo banqueiro, o que representa 92% do orçamento atual do filme.

Além disso, as mensagens vazadas mostraram relação próxima entre Flávio e o dono do Banco Master. “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz!”, escreveu o senador, um dia antes de Vorcaro ser preso, em novembro de 2025.

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Nesta terça-feira (19/5), o Metrópoles ainda revelou que Flávio visitou o banqueiro após a prisão deste, no fim de 2025. O senador afirmou que o encontro se deu para encerrar os negócios entre eles.

