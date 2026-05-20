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CRISE

'Flávio Bolsonaro está fazendo de tudo para perder de Lula'

"Direita exige honestidade", afirmou Rodrigo Constantino. Comentarista político foi atacado por bolsonaristas após vídeo com críticas a Flávio

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
20/05/2026 09:26

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Flávio tentou construir uma linha de defesa baseada na legalidade formal da operação
Críticas a Flávio Bolsonaro (PL) se fazem em meio à crise sobre relação entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro crédito: Daniel Ramalho/AFP – 19/3/26

O economista, comentarista da Jovem Pan e presidente do Instituto Liberal, Rodrigo Constantino, disse que "está difícil" apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República em meio à crise envolvendo a família Bolsonaro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, o economista cita a mensagem em áudio enviada pelo “filho 01” de Jair Bolsonaro (PL) para cobrar R$ 134 milhões acordados para financiamento do filme biográfico do pai “Dark Horse” e questiona a escolha de visitar o ex-banqueiro para finalizar o acordo. 

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Conforme admitido pelo próprio Flávio nessa terça-feira (19/5), foi feita uma visita na casa de Vorcaro após a primeira prisão do banqueiro, ainda em 2025, quando ele usava tornozeleira eletrônica, para que as partes pudessem encerrar o combinado de financiamento. 

“Para pedir dezenas de milhões de dólares, ele liga. Mas pra falar tchau, ele faz uma visitinha pessoal. E querem que a gente repita essa narrativa!”, afirmou. Na visão do comentarista de direita, o campo político “exige postura e honestidade” e “trata os conservadores com o devido respeito”, sem tratá-los “como idiotas”.

Também na terça-feira, uma pesquisa Atlas/Bloomberg mostra queda nas intenções de voto no bolsonarista, em um cenário de recuo de 5,4 pontos e ampla vantagem da pré-candidatura de Lula (PT), após divulgação de conversa com o ex-dono do Master. A pesquisa não foi vista com bons olhos pela equipe da pré-campanha de Flávio.

Horas depois da divulgação da pesquisa, a coordenação jurídica acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para questionar o levantamento, argumentando que a metodologia adotada pelo instituto teria induzido os entrevistados a uma percepção negativa sobre o nome do Partido Liberal.

No entanto, outro movimento foi percebido na pré-campanha: foi divulgado, nas redes de Flávio, o trailer do filme baseado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, em meio à disputa de narrativa sobre a ligação do senador com Vorcaro. Análises de declarações da representante da produtora, Go Up, e do próprio Flávio, mostram que mais de 90% do filme foi bancado pelo ex-banqueiro. O movimento foi criticado por Constantino: “Depois de tudo isso, divulgam o trailer. Que fofo, que lindo, que timing perfeito”, ironizou.

Na sequência, outro áudio foi divulgado pelo site The Intercept Brasil: o deputado federal Mário Frias (PL-SP) agradecendo Vorcaro pelo investimento que viabilizou o filme, chamando-o de irmão e dizendo que o filme iria “tocar o coração de muita gente”. No entanto, quando o primeiro áudio de Flávio foi divulgado, Frias afirmou que “não havia um tostão” de Vorcaro no filme. “Vocês estão tratando o público como idiota”, criticou o comentarista.

“Eu tô de saco cheio dessa postura amadora, irresponsável do próprio Flávio, dos seus irmãos e desse entorno. Vocês estão entregando mais quatro anos no mínimo pro PT. E não adianta depois sair xingando todo mundo de traidor, ficar colocando a culpa no Nikolas [Ferreira], na Ana Paula Henkel ou em mim. Vocês são irresponsáveis”, afirmou o jornalista.

Na gravação, o influenciador de direita ainda questionou se as atitudes de Flávio e aliados não teriam um acordo de troca: “A gente pode até desconfiar de um acordo. Será que vocês não estavam já preparados pra perder essa eleição em troca de alguma coisa? A gente tem o direito de desconfiar disso, porque eles estão fazendo de tudo pra perder e deixar o Lula mais quatro anos no poder”.

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O vídeo rendeu ao comentarista críticas de apoiadores bolsonaristas. Nos comentários da publicação no X (antigo Twitter), um usuário escreveu que iria “rezar para que sua alma se livre dessa doença mental”, enquanto outros chamaram Constantino de “tonto”, “desserviço da direita” e “imbecil”. Na contramão, um seguidor demonstrou apoio: “Dá vontade de desistir. Fora a elucubração no final do vídeo, é isso mesmo. Boa sorte Constantino. Nunca concordei 100% com vc, mas é fácil concordar 80%. Jamais será traidor”.

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